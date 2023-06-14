İç Kuvvetler Nelerdir? İç Kuvvetlerin Ortak Özellikleri ve Etkileri

İç kuvvetler nelerdir sorusu yer bilimi ile ilgili araştırmalardan biridir. İç kuvvetler ve dış kuvvetler, yeryüzü şekillerinin oluşmasını sağlar. İç kuvvetlerin ortak özellikleri, yeryüzünün şekillenmesi konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır. İç kuvvetler konusunu doğru anlamanız, coğrafya konusunda sizlere büyük katkı sağlayacaktır. İç kuvvetler ve iç kuvvetlerin yeryüzündeki etkileri konusunda bilgi sahibi olmak istiyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.
Yer şekillerinin oluşma nedeni kuvvetlerdir. Yeryüzü şekillerinin oluşması iç ve dış kuvvetlerdir. İç kuvvetler, enerjisini yerin iç kısmında alan kuvvetler olarak adlandırılır. Söz konusu kavram, coğrafyada adını sıkça duyduğumuz bir kavramdır.
Yeryüzü şekillerinin her biri farklı coğrafi durumlardan kaynaklı olarak oluşmuştur. Yer şekillerinin oluşmasının nedeni iç kuvvetlerdir. İç kuvvetler, konvansiyonel akımlardan kaynaklı olarak oluşur. İç kuvvet denildiğinde 4 farklı gruptan bahsedilebilir. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir.
İç kuvvetler denildiğinde yukarıdaki gruplar akla gelir. Bunların her birinin yeryüzü şekillerine etkisi farklıdır.
Yukarıda sayılan iç kuvvetler, yeryüzünün günümüzdeki şeklini almasını sağlamıştır.