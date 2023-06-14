İç Kuvvetler Nelerdir? İç Kuvvetlerin Ortak Özellikleri ve Etkileri

İç kuvvetler nelerdir sorusu yer bilimi ile ilgili araştırmalardan biridir. İç kuvvetler ve dış kuvvetler, yeryüzü şekillerinin oluşmasını sağlar. İç kuvvetlerin ortak özellikleri, yeryüzünün şekillenmesi konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır. İç kuvvetler konusunu doğru anlamanız, coğrafya konusunda sizlere büyük katkı sağlayacaktır. İç kuvvetler ve iç kuvvetlerin yeryüzündeki etkileri konusunda bilgi sahibi olmak istiyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

İç Kuvvetler Nelerdir?

Yer şekillerinin oluşma nedeni kuvvetlerdir. Yeryüzü şekillerinin oluşması iç ve dış kuvvetlerdir. İç kuvvetler, enerjisini yerin iç kısmında alan kuvvetler olarak adlandırılır. Söz konusu kavram, coğrafyada adını sıkça duyduğumuz bir kavramdır.

Yeryüzü şekillerinin her biri farklı coğrafi durumlardan kaynaklı olarak oluşmuştur. Yer şekillerinin oluşmasının nedeni iç kuvvetlerdir. İç kuvvetler, konvansiyonel akımlardan kaynaklı olarak oluşur. İç kuvvet denildiğinde 4 farklı gruptan bahsedilebilir. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

Epirojenez

Orojenez

Volkanizma

Depremler

İç Kuvvetler ve İç Kuvvetlerin Yeryüzündeki Etkileri

İç kuvvetler denildiğinde yukarıdaki gruplar akla gelir. Bunların her birinin yeryüzü şekillerine etkisi farklıdır.

Epirojenez, kıta oluşumu demektir. Yeryüzündeki kara kütlesinin yükselmesi ve alçalması kavramını ifade eder.

Orojenez, dağ oluşumunu ifade eder. Levhaların hareket etmesi ile tortul tabakalar oluşur bu da dağ oluşumuna neden olur.

Volkanizma, magmanın yeryüzüne çıkmasını ifade eder. Yüzeysel volkanizma ve derinlik volkanizması olmak üzere iki tür volkanizma vardır. Sıvı ve katı maddelerin birikmesi ile patlama meydana gelir. Bu patlamalar, bazı yeryüzü şekillerinin oluşmasına neden olur.

Depremler, yer kabuğundaki kırılmalardır. Oluşan ani sarsıntılar, yer şekillerinin oluşmasında etkilidir. Sıcak su kaynaklarının ortaya çıkması da depremlerle ilgili bir durumdur.

Yukarıda sayılan iç kuvvetler, yeryüzünün günümüzdeki şeklini almasını sağlamıştır.