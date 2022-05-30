İç Organlar Nelerdir? Vücudumuzdaki İç Organlarımız İsimleri, Yerleri ve Görevleri

İnsan vücudunun çalışma sistemi, organlar ve organların görevleri sıklıkla merak ediliyor. İnsan organları, hayatta kalmak ve gelecek nesilleri devam ettirebilmek için bulunuyor. İki ya da daha fazla organ, birlikte çalıştığında vücut sisteminin bir parçası olurlar. İç organlarımız hakkında bilmeniz gereken detayları sizin için derledik. Konu ile ilgili bilgiler yazımızın devamında sizinle.

İç Organlar Nelerdir?

İnsan vücudunda yer alan iç organların, bağlı olduğu sistemler bulunuyor. Bu sistemler:

Dolaşım sistemi

Sinir sistemi

Hareket sistemi

Solunum sistemi

Boşaltım sistem

olarak biliniyor. Her sistem kendi içerisinde bir bütün olarak bulunuyor ve sürekli etkileşim halinde kalıyorlar. Vücut içerisinde yer alan iç organlar ise şu şekildedir:

Akciğer

Karaciğer

Soluk Borusu

Kalp

Mide

Böbrek

Bağırsak

Pankreas

Dalak

Apandisit

Safra Kesesi

Beyin

İç Organların Yeri ve Görevleri Nelerdir?

Her iç organ farklı yerde bulunuyor ve çeşitli görevlere sahip oluyor. İşte iç organların yeri ve görevleri: