İç Organlar Nelerdir? Vücudumuzdaki İç Organlarımız İsimleri, Yerleri ve Görevleri

İnsan vücudunun çalışma sistemi, organlar ve organların görevleri sıklıkla merak ediliyor. İnsan organları, hayatta kalmak ve gelecek nesilleri devam ettirebilmek için bulunuyor. İki ya da daha fazla organ, birlikte çalıştığında vücut sisteminin bir parçası olurlar. İç organlarımız hakkında bilmeniz gereken detayları sizin için derledik. Konu ile ilgili bilgiler yazımızın devamında sizinle.
İç Organlar Nelerdir?
İnsan vücudunda yer alan iç organların, bağlı olduğu sistemler bulunuyor. Bu sistemler:
- Dolaşım sistemi
- Sinir sistemi
- Hareket sistemi
- Solunum sistemi
- Boşaltım sistem
olarak biliniyor. Her sistem kendi içerisinde bir bütün olarak bulunuyor ve sürekli etkileşim halinde kalıyorlar. Vücut içerisinde yer alan iç organlar ise şu şekildedir:
- Akciğer
- Karaciğer
- Soluk Borusu
- Kalp
- Mide
- Böbrek
- Bağırsak
- Pankreas
- Dalak
- Apandisit
- Safra Kesesi
- Beyin
İç Organların Yeri ve Görevleri Nelerdir?
Her iç organ farklı yerde bulunuyor ve çeşitli görevlere sahip oluyor. İşte iç organların yeri ve görevleri:
- Akciğer: Göğüs boşluğunun sağ ve sol yanında yer alıyor. İki ayrı parçadan meydana gelen akciğer, solunum görevini üstleniyor.
- Karaciğer: Diyaframın sağ alt tarafında yer alan ve yaklaşık 2 kg ağırlığında olan bir organdır. Koyu kırmızı renkte olan karaciğer, protein depolama ve üretme görevini görüyor. Aynı zamanda vücuttaki toksik ve zararı maddelerin nötralize edilmesine de yardımcı oluyor. Vücudun ihtiyacı olan su ve vitaminleri de hazırlıyor. Hormonların görevleri üzerinde de etkili oluyor.
- Soluk Borusu: Vücutta solunum sistemine destek olan soluk borusu, adından da belli olacağı üzere boru şeklindedir. Boğazda yer alan organ, havayı ciğerlere iletme görevinde bulunuyor.
- Kalp: Göğüs boşluğunun içerisinde, iki akciğer arasında yer alan kalp, vücudun en önemli organlarından birisidir. Kas yapısında bir organ olan kalp, vücuda kan pompalanmasını sağlıyor.
- Mide: Karın bölgesinin sol tarafında, kaburga kemiklerinin arasında diyaframın altında yer alıyor. Kendisine ulaşan yemeklerin kimyasal ve fiziksel olarak parçalanmasını sağlıyor. Aynı zamanda yiyecekleri ezmek, büzmek, asit yardımı ile emilim sağlıyor.
- Böbrek: Fasulye şeklinde, vücutta iki tane olan bir organdır. Vücut içerisinde boşaltım görevini görüyor.
- Bağırsak: Vücudun alt tarafında, karın boşluğunda bulunuyor. Kalın bağırsak ve ince bağırsak olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kalın bağırsak ve ince bağırsak, anüs arasında yer alıyor. Kalın bağırsağa aynı zamanda kolon olarak da biliniyor.
- Pankreas: Karın boşluğunun üst bölümünde, bel omurlarının ise ön kısmında yer alıyor. Salgıları ile sindirim fonksiyonuna yardımcı oluyor.
- Dalak: Karın boşluğunun solunda, midenin arka kısmında yer alıyor. Eskimiş kan hücrelerini yok etmek ile görevli olarak biliniyor. Çoğunlukla yaralanma sonucu vücuttan çıkarılıyor.
- Apandisit: Kalın bağırsağın bir çıkıntısı olarak bilinen körbağırsağın alt bölümünde yer alıyor.
- Safra Kesesi: Karaciğerin alt kısmında yer alıyor. Karaciğerin salgıladığı safranın, toplandığı torba şeklindeki bir iç organ olarak biliniyor.
- Beyin: Beyin, insan vücudundaki sinir sisteminin merkezi olarak biliniyor. Kafatasının içerisinde yer alan beynin görevleri; kasları kontrol etmek, konuşmayı sağlamak, hafızayı depolamak, düşünce ve duyguyu oluşturmak, koordinasyonu sağlamak, vücutta üretilen verileri anlamaktır.