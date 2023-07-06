İç Püskürük Kayaçlar Nelerdir? İç Püskürük Kayaçların Özellikleri Nelerdir, Örnekleri Nerelerde Görülür?

Coğrafya dersini alan her kişi kayaçlar kavramını duymuştur. Kayaçlar kavramının bir alt başlığı olan iç püskürük kayaçlar ülkemizde pek çok yerde bulunur ve pek çok farklı endüstride kullanılır. Bu konuda bilgi sahibi olmayan ve araştırma yapan kişiler, iç püskürük kayaçlar hakkında "İç püskürük kayaçlar nelerdir? İç püskürük kayaçlar özellikleri, örnekleri nelerdir, nerelerde görülür?" sorularının yanıtını bilmek isterler. İşte detaylar…

İç Püskürük Kayaçlar Nelerdir?

Püskürük kayaçlar, ekstrüzif ve katılaşım olarak da bilinirler. Dünya'nın iç kısımlarında bulunan magmanın yer kabuğu içerisinde sokulması ya da yeryüzüne püskürerek lav, kül gibi maddelerin yığılması ve soğumasıyla oluşurlar. Bu kayaçlar hızlı soğudukları için ince kristallilerdir. Püskürük kayaçların yer kabuğunun içinde oluşan türlerine iç püskürük kayaçlar adı verilir. Bunlar yer kabuğunun derinlerinde oluşurlar ve magma yavaş soğuyup katılaştığı için mineralleri iri kristal ve gözle görülür şekildedir. İç püskürük kayaçlara örnek olarak granit, siyenit, diyorit ve gabro verilebilir.

İç Püskürük Kayaçların Özellikleri Nelerdir?

İç püskürük kayaçların önemli özellikleri şu şekildedir:

Çatlak ve kırıkları az olduğu için oldukça dayanıklı kayaçlardır.

Çoğu açık renklidir.

Soğumaları yavaş gerçekleştiği için bu kayaçlar üzerindeki çatlak ve kırık oldukça azdır.

Kütle şeklinde bulunurlar.

Tabakalı bir yapıya sahip değildirler.

Mineraller daha belirgin ve gözle görülür şekildedir.

Yerin alt katmanlarında olduğu için bitki ve hayvan fosilleri bulunmaz.

İç Püskürük Kayaçların Örnekleri Nerelerde Görülür?

Granit, siyenit, diyorit ve gabro gibi iç püskürük kayaçların görüldüğü bazı yerler şu şekildedir: