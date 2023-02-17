İç Zıt Anlamlısı Nedir? İç Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

İç kelimesi genellikle tamlamalarda görebileceğimiz bir kelimedir. Örneğin; cevizin için, bardağın içi, vb. Ayrıca iç kelimesini bazı kalıplaşmış kelime gruplarında da görebilmek mümkündür. İç çekmek, içi acımak gibi. Dilimizde zengin içerik ve anlamlar oluşturan iç kelimesinin zıt anlamlısı da oldukça sık kullanılan bir kelimedir. İşte, iç kelimesinin zıt anlamlısı…
İÇ KELİMESİNİN ANLAMI
İç kelimesinin TDK' ya göre farklı anlamları mevcuttur. Kelimenin anlamları şu şekildedir:
- Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı
- Oyuk şeylerin boşluğu
- Cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta
- Nesnelerin veya kimselerin arasında bulunan nesne veya kimse, ara
- Ten ile dış giysiler arası
- Kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde kabuğun sardığı bölüm
- Pirinç, soğan ve baharatla hazırlanan, dolmalarda kullanılan karışım
- Mide, bağırsak, karın
- Akıl, gönül, irade gibi insanın manevi varlığını oluşturan şeylerden herhangi biri
- Bir ülke, şehir, topluluk vb.nde olan veya yapılan
- Değişik yemeklerde kullanılmak üzere et ile sebzelerin ince kıyımının karıştırılması ve yoğrulmasıyla meydana getirilen karışım
- Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha yakın olan
- İnsanın manevi varlığıyla ilgili olan
İÇ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI
İç kelimesinin çok fazla anlamı bulunmaktadır. Ancak genellikle iç deyince akla ilk gelen anlamı herhangi bir alanın dışardan görünmeyen kısmıdır. İç kelimesinin tam tersini ifade eden zıt anlamlı karşılığı ise dış kelimesidir. Dış kelimesi görülen, içte bulunmayan yüzey anlamına gelmektedir.
İÇ KELİMESİ VE ZIT ANLAMI İLE İLGİLİ CÜMLELER
- Bardağın içinde su var.
- Cevizin içi çürük çıktı.
- O içi dışı bir olan bir insandır.