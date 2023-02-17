İç Zıt Anlamlısı Nedir? İç Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

İç kelimesi genellikle tamlamalarda görebileceğimiz bir kelimedir. Örneğin; cevizin için, bardağın içi, vb. Ayrıca iç kelimesini bazı kalıplaşmış kelime gruplarında da görebilmek mümkündür. İç çekmek, içi acımak gibi. Dilimizde zengin içerik ve anlamlar oluşturan iç kelimesinin zıt anlamlısı da oldukça sık kullanılan bir kelimedir. İşte, iç kelimesinin zıt anlamlısı…

İÇ KELİMESİNİN ANLAMI

İç kelimesinin TDK' ya göre farklı anlamları mevcuttur. Kelimenin anlamları şu şekildedir:

Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı

Oyuk şeylerin boşluğu

Cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta

Nesnelerin veya kimselerin arasında bulunan nesne veya kimse, ara

Ten ile dış giysiler arası

Kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde kabuğun sardığı bölüm

Pirinç, soğan ve baharatla hazırlanan, dolmalarda kullanılan karışım

Mide, bağırsak, karın

Akıl, gönül, irade gibi insanın manevi varlığını oluşturan şeylerden herhangi biri

Bir ülke, şehir, topluluk vb.nde olan veya yapılan

Değişik yemeklerde kullanılmak üzere et ile sebzelerin ince kıyımının karıştırılması ve yoğrulmasıyla meydana getirilen karışım

Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha yakın olan

İnsanın manevi varlığıyla ilgili olan

İÇ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

İç kelimesinin çok fazla anlamı bulunmaktadır. Ancak genellikle iç deyince akla ilk gelen anlamı herhangi bir alanın dışardan görünmeyen kısmıdır. İç kelimesinin tam tersini ifade eden zıt anlamlı karşılığı ise dış kelimesidir. Dış kelimesi görülen, içte bulunmayan yüzey anlamına gelmektedir.

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