İcabet Ne Demek? Davete İcabet Etmek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

İcabet ne demek sorusuna yüzeysel cevap bulmak adına TDK kaynaklarını kullanabilirsiniz. Söz konusu kelimenin anlamını daha iyi kavramak için kelimenin cümle içinde kullanımını da inceleyebilirsiniz. Örnek cümleler genellikle davete icabet etmek fiilinden oluşturulmuştur. Davete icabet etmek nedir? Kelimenin etimolojisi de merak edilenler arasındadır. İcabet kelimesinin etimolojisi ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

İcabet Ne Demek?

İcabet, dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Birisinin yaptığı teklif ya da öneriyi kabul ettiğinizi bildirmek için icabet kelimesini kullanabilirsiniz. Söz konusu kelime 16. YY'dan itibaren literatüre girmiştir. TDK sözlüğünü incelediğinizde ise icabet sözcüğünün aşağıdaki anlamları karşınıza çıkar.

Onay

Kabul

Cevaz

Tasdik

Uyma

Teyit

Davete İcabet Etmek Nedir?

İcabet kelimesi daha çok davete icabet etmek şeklinde kullanılır. Doğrulama ve tasdik etme anlamına gelen bu fiil, dilimizde yaygın olarak kullanılır. Örnek cümleler incelendiğinde icabet kelimesinin anlamı çok daha iyi anlaşılabilir. Bu kapsamda aşağıdaki cümleleri inceleyebilirsiniz.

Arkadaşlarımın hiçbiri beni kırmadı ve davetime icabet etti.

Davete icabet etmenizi beklerdim ama gelmediniz.

İcabet sözcüğü Arapça icāba(t) kelimesinden türemiştir. Zaman içerisinde bu kelime Türkçe diline de girmiştir. İcabet etmek fiili hem konuşma hem de yazma dilinde yaygın şekilde kullanılır. Okuduğunuz birçok eserde de bu kelimenin kullanıldığını görebilirsiniz. İcabet kelimesi kullanılan cümlelerin daha tesirli olduğu bilinen bir gerçektir.