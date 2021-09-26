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Giriş Tarihi: 26.9.2021 09:36

İcat Eş Anlamlısı Nedir? İcat Kelimesinin Eş Anlamlısı

İcat Eş Anlamlısı Nedir? İcat Kelimesinin Eş Anlamlısı

İcat kelimesini günlük hayatta bilim insanları, yeni yapılan aletler ve son teknolojik haberlerden bahsederken kullanabiliyoruz. Bazen eş anlamlısını isteyen bulmacalarda ya da sınav sorularıyla karşılaşabilmekteyiz. Peki icat kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte icat kelimesi eş anlamlısı.

Dilimize Arapçadan geçen icat kelimesinin bir adet eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu iki kelime birbirlerinin yerine kullanılabilirken cümlede anlam bozukluğu olmamaktadır. İcat kelimesinin eş anlamlısı da en az icat kadar çok kullanılan bir kelimedir. Bulmacalarda da karşımıza çıkabilen bu kelime bazı kişiler tarafından araştırılmaktadır. Peki bu kelime hangisi? İşte icat kelimesinin eş anlamlısı:

İCAT KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

  • Buluş

İcat ve buluş kelimeleri birbirlerinin yerlerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı yani anlamdaş olan bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanıldığında cümlede bir anlam bozukluğu olmamaktadır.

İcat kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "invention"dır.

İCAT KELİMESİNİN ANLAMI

İcat kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamı "buluş"tur.

İCAT KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Bilim insanları ve mühendisler yeni icatlar üzerinde çalışmaktadırlar.
  • Günümüzde birçok teknolojik icat çıkmıştır.
  • Bilim alanında icatlar yapmak masraflı bir iş olduğu için fon bulmak zorundayız.

İCADIN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Alman bilim adamı çığır açan bir buluşa imza attı.
  • Bu orijinal buluşu lisemizin fen sınıfına borçluyuz.
  • Aşı, pandemiye noktayı koyacak bir buluştur.

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İcat Eş Anlamlısı Nedir? İcat Kelimesinin Eş Anlamlısı
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