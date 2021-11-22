Yeni, daha önce var olmayan bir şeyi bulma ya da yapma Türkçede icat kelimesi ile tanımlanır. Bu kelime kişiler tarafından da sıklıkla kullanılır. Ancak kimi zaman icat kelimesi yerine eş anlamlı kelimesi kullanılabilir. Bu kapsamda sizler için hazırladığımız yazımızda İcat eş anlamlısı nedir? İcat kelimesinin eş anlamlısı hakkında merak edilen her şeyi bir araya getirdik.

İcat kelimesinin anlamı

İcat kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre olmayan bir şeyi yapma, bulma ya da buluştur. Bu kelime aynı zamanda dem ve atasözlerinin kullanımında da sıkça karşımıza çıkar. Büyüklerimizin, "Otur oturduğun yerde başımıza başımıza icat çıkarma" sözü buna verilebilecek en iyi örnektir. Bunun yanı sıra yurt dışında yapılan icatlar da kimi kesimler tarafından gavur icadı olarak ifade edilebilir. İcat kelimesinin etimolojisi de Arapçaya dayanır. Dilimize Arapçadan geçen bu kelime yazı ve konuşma dilimizin vazgeçilmez kelimeleri arasında bulunmaktadır.

İcat kelimesinin eş anlamlısı

Olmayan bir şeyi yapma, bulma ya da buluş olarak tanımlanan icat kelimesinin bir adet anlamdaşı bulunur. Bu kelime buluştur. Buluş kelimesi aynı zamanda icat kelimesinin TDK'ye göre tanımıdır ve Türkçe kökenlidir. Kişiler cümlelerinde Arapça kökenli bir kelime kullanmak yerine Türkçe kökenli bir kelime kullanmak isteyebilir. Bu kapsamda buluş kelimesi icat kelimesinin yerine kullanılabilir. Bu iki kelime birbirinden tamamen farklıdır ancak cümle içerisinde aynı anlam görevini görür ve anlatım bozukluğuna da yol açmaz. Bu yüzden kişiler gönül rahatlığı ile icat kelimesi yerine buluş kelimesini kullanabilir.

İcat kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Matbaanın icadı Çinliler tarafından bulundu.

Başımıza yeni yeni icatlar çıkarmayı severdi.

Onun yaptığı icat ile bir toplumun kaderi değişti.

Ampulün icadı ile pek çok yeni icadın bulunması kolaylaştı.

İcat kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım