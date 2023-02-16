İcazet Ne Demek? İcazet Almak ve Vermek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Türkçeye farklı bir dilden geçen icazet ne demek diye düşünenler için bu kavramın birden fazla anlamı vardır. Özellikle, büyüklerden duyulan bir söz olan icazet almak nedir diye araştıranlar olabilir. Öte yandan icazet vermek ne demek diye soranların, bunun "helal kılmak" ve "geçerli kabul etmek" gibi mânâları olduğunu öğrenmelidir. İcazet kelimesinin kökeni ise sanılanın aksine Türkçe değildir. Tasavvufta icazet nedir ve kimden alınır?

İcazet Ne Demektir?

Arapçadan dilimize geçmiş olan icazet sözcüğünün Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre anlamları arasında aşağıdakiler bulunur.

diploma

izin vermek

onaylamak

Ek olarak, "helal kılmak", "geçerli kabul etmek" ve "su akıtmak" gibi anlamlara da sahiptir. Türk Dil Kurumu'na göre icazet almak ise "izin ve onay almak" demektir. Osmanlı İmparatorluğu devrinde, medrese ve tekke eğitimini tamamlayan kişilere "icazetname" isimli yazılı bir belge verilmiştir. Hatta bu belge ilk olarak 9. yüzyılda verilmeye başlanmıştır. Diploma belgesi kabul edilen icazet, tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi medrese ve diğer yükseköğretim kurumlarından mezun olanların almaya hak kazandığı bir belgedir.

İcazetin Tasavvuftaki Anlamı Nedir?

İcazet vermenin tasavvuftaki mânâsı ise biraz daha farklıdır. Buna göre, bir din âliminin sahip olduğu bütün ilim ve irfanını öğrencisine öğretmesidir. Mürşitin, bütün bilgi ve birikimini talebesine aktardıktan sonra tasavvuf alanında yetiştirildiğini belirtmek için vermiş olduğu yazılı veya sözlü izindir. Örneğin, hocası tarafından yetiştirilen bir hat sanatı öğrencisi için "hatt-ı icaze" yazısı yazılır. Sadece tek bir sanat dalı için değil, farklı alanlarda da bu belge verilir. Bunun mânâsı ise mezun olan kişi, artık kendi eserlerini meydana getirebilir ve onun imzasını taşıyabilir demektir. Hadis icazetlerinin yanı sıra İslami ilimlerde:

icazetü't-tedrîs

icâzetü'l-iftâ (fetva)

icâzetü'l-fıkh

icâzetü't-tıb

icâzetü't-tarîk

icâzetü'l-hisâb

icâzetü'l-ferâiz

icâzetü't-tarîk

icâzetü'l-hat şeklinde terkipler de meydana gelmiştir.