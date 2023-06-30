İçimizdeki Şeytan Özeti - İçimizdeki Şeytan Roman İncelemesi, Olay Örgüsü ve Ana Fikri

İçimizdeki Şeytan özeti, Sabahattin Ali'nin roman anlayışının temel bir yaklaşımı konusunda roman severlere fikir vermektedir. İçimizdeki Şeytan romanı kitap özeti için internet kaynaklarından da yararlanabilirsiniz. İçimizdeki Şeytan olay örgüsü de konunun incelemesinde karşınıza çıkan hususlardan biridir. İçimizdeki Şeytan romanı yapı unsurları ve incelemesi ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

İçimizdeki Şeytan Özeti

İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali'nin en önemli eserlerinden biridir. Romanda Macide, üniversite okumak için İstanbul'a gelmiş birisidir. Kendisi, maddi zorluklardan ve ailesinin baskısından dolayı Ömer'in yanına taşınır. İkili, beraber yaşadığı dönemde maddi zorluklarla mücadele eder. Macide, bir davet esnasında eski sevgilisi olan Bedri ile karşılaşır. Bu karşılaşmadan sonra halen Bedri'ye karşı hislerinin olduğunu anlayan Macide, bir mektup yazarak Ömer'i terk eder. Fakat Ömer'in bu süreçte siyasi nedenlerden dolayı tutuklanması, işlerin işin içinden çıkamayacak bir hal almasına neden olur.

İçimizdeki Şeytan Romanı Yapı Unsurları ve İncelemesi

İçimizdeki Şeytan romanında maddi çıkarlar, ideolojiler ve inançlar anlatılmaktadır. Yaşanan maddi zorluklar ve siyasi gelişmeler, Sabahattin Ali'nin lirik anlatım tarzı ile ifade edilmiştir. Çok yönlü roman kategorisinde yer alan bu eser, dönemin toplumsal, siyasi ve ekonomik durumunu gün yüzüne çıkarmaktadır. Bu romanda Peyami Safa'ya da ince eleştiriler yer almaktadır. Romanda yer alan en önemli karakterler aşağıda sıralanmıştır.