İçinde J Olan Kelimeler - Türkçe İçinde J Geçen Kelimeler Listesi

Öz Türkçe kelimelerin arasında J harfi yer almaz. Bu durum ise Türklerin kullanmış olduğu alfabelerde J harfinin yer almamasından kaynaklanır. Yine de günümüzde kullandığımız alfabe içerisinde j harfi bulunur. İçinde j olan kelimeler, Türkçe içinde j geçen kelimeler listesi bu nedenle önemlidir.
Baş harfi j ile başlayan ya da içerisinde j harfi bulunan çeşitli kelimeler bulunur. İçinde J harfi olan kelimelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
MİTOLOJİ
JE
BEJ
JAK
JEL
JET
JİP
JÖN
JUL
OJE
RUJ
GARAJCILIK
ÖSTROJEN
JURNALCİ
KAMUFLAJ
KARBOJEN
ÜROLOJİ
VİRAJLI
GAZOJEN
GREJUVA
HALOJEN
HOMOJEN
Türkçede içinde J harfi geçen kelimeler listesi çeşitli şekillerde sıralanabilir. 2 harfli kelimeden 16 harfli kelimeye kadar içerisinde j harfi bulunan kelimeler vardır. Bu kelimelerden bazılarını ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:
AJAN
BUJİ
JEST
GARAJ
MÜJDE
KADRAJ
MONTAJ
ALERJİK
AMBALAJ
JÜPİTER
DETERJAN
JANDARMA
FOTOJENİK
SOSYOLOJİ
FOTOMONTAJ
VEJETERYAN
PROJEKSİYON
MAJESTELERİ
TEKNOLOJİK
ANTROPOLOJİ
BİYOENERJİ