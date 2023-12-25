İçinde J Olan Kelimeler - Türkçe İçinde J Geçen Kelimeler Listesi

Öz Türkçe kelimelerin arasında J harfi yer almaz. Bu durum ise Türklerin kullanmış olduğu alfabelerde J harfinin yer almamasından kaynaklanır. Yine de günümüzde kullandığımız alfabe içerisinde j harfi bulunur. İçinde j olan kelimeler, Türkçe içinde j geçen kelimeler listesi bu nedenle önemlidir.

İçinde J Olan Kelimeler Nelerdir?

Baş harfi j ile başlayan ya da içerisinde j harfi bulunan çeşitli kelimeler bulunur. İçinde J harfi olan kelimelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

MİTOLOJİ

JE

BEJ

JAK

JEL

JET

JİP

JÖN

JUL

OJE

RUJ

GARAJCILIK

ÖSTROJEN

JURNALCİ

KAMUFLAJ

KARBOJEN

ÜROLOJİ

VİRAJLI

GAZOJEN

GREJUVA

HALOJEN

HOMOJEN

Türkçe İçinde J Geçen Kelimeler Listesi Nedir?

Türkçede içinde J harfi geçen kelimeler listesi çeşitli şekillerde sıralanabilir. 2 harfli kelimeden 16 harfli kelimeye kadar içerisinde j harfi bulunan kelimeler vardır. Bu kelimelerden bazılarını ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: