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Giriş Tarihi: 25.12.2023 15:31 Son Güncelleme: 25.12.2023 15:31

İçinde J Olan Kelimeler - Türkçe İçinde J Geçen Kelimeler Listesi

Türk alfabesi, Türkçenin yazı dilinde kullanılan Latin alfabesi temelli alfabe olarak bilinir. Alfabe içerisinde 29 harf yer alır. Bu harflerden biri de J harfidir. Bu harf, alfabede 13. sırada yer alır. Sık kullanılmayan bir harf olduğundan, Türkçe içinde j olan kelimeler sıklıkla araştırılır. İşte içinde J geçen kelimeler listesi...

İçinde J Olan Kelimeler - Türkçe İçinde J Geçen Kelimeler Listesi

Öz Türkçe kelimelerin arasında J harfi yer almaz. Bu durum ise Türklerin kullanmış olduğu alfabelerde J harfinin yer almamasından kaynaklanır. Yine de günümüzde kullandığımız alfabe içerisinde j harfi bulunur. İçinde j olan kelimeler, Türkçe içinde j geçen kelimeler listesi bu nedenle önemlidir.

İçinde J Olan Kelimeler Nelerdir?

Baş harfi j ile başlayan ya da içerisinde j harfi bulunan çeşitli kelimeler bulunur. İçinde J harfi olan kelimelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • MİTOLOJİ

  • JE

  • BEJ

  • JAK

  • JEL

  • JET

  • JİP

  • JÖN

  • JUL

  • OJE

  • RUJ

  • GARAJCILIK

  • ÖSTROJEN

  • JURNALCİ

  • KAMUFLAJ

  • KARBOJEN

  • ÜROLOJİ

  • VİRAJLI

  • GAZOJEN

  • GREJUVA

  • HALOJEN

  • HOMOJEN

Türkçe İçinde J Geçen Kelimeler Listesi Nedir?

Türkçede içinde J harfi geçen kelimeler listesi çeşitli şekillerde sıralanabilir. 2 harfli kelimeden 16 harfli kelimeye kadar içerisinde j harfi bulunan kelimeler vardır. Bu kelimelerden bazılarını ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

  • AJAN

  • BUJİ

  • JEST

  • GARAJ

  • MÜJDE

  • KADRAJ

  • MONTAJ

  • ALERJİK

  • AMBALAJ

  • JÜPİTER

  • DETERJAN

  • JANDARMA

  • FOTOJENİK

  • SOSYOLOJİ

  • FOTOMONTAJ

  • VEJETERYAN

  • PROJEKSİYON

  • MAJESTELERİ

  • TEKNOLOJİK

  • ANTROPOLOJİ

  • BİYOENERJİ

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İçinde J Olan Kelimeler - Türkçe İçinde J Geçen Kelimeler Listesi
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