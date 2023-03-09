İcmal Ne Demek? İcmal Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Kelimelerin manası, kullanımı ve kökeni ile ilgili araştırmayı sevenler, icmal sözcüğünü de araştırmaktadır. İcmal sözcüğü, uzun zamandır dilimizde olan fakat manası pek çok kişi tarafından bilinmeyen bir kelimedir. Bu yazımızda sizler için icmal ne demek, icmal kelimesinin anlamı, kökeni ve cümle içinde kullanımı hakkında detaylı bilgilere yer verdik.

İcmal Ne Demek?

İcmal sözcüğü sıklıkla iş hayatında kullanılan bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. İcmal, Arapçadan dilimize giren kelimelerden biridir. Arapça "cml" kökünden gelen "icmāl إجمال " kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Türk Dil Kurumuna göre icmal sözcüğünün birden fazla manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

Gösterge

Özet, kısaltma

Ayrıca icmal kelimesinin içerisinde geçtiği "icmal etmek" gibi dilimizde kalıplamış olan deyim ve atasözleri de bulunmaktadır.

İcmal Kaydı Ne Demek?

İcmal sözcüğü sigortacılık ve bankacılık alanında çok sık kullanılan bir kelimedir. Sigortacılık ve bankacılık alanında işlemlerin özetini içeren dosyalar, icmal olarak tanımlanmaktadır. Tutulan icmal kayıtları, sigorta veya banka işlemlerinin çok daha kısa süre içerisinde analiz edilmesini sağlamaktadır. Pek çok kişi icmal defteri nedir sorusunun cevabını araştırmaktadır. İcmal defteri, Osmanlı zamanında kullanılan bir kayıt defterdir. İcmal defteri, Osmanlı Devleti'nin refaha sahip olduğu bir dönemde belli bir bölgede yapılan kayıt neticelerini ve bu neticelere göre kurulmuş olan dirlik düzeninin detaylarını gösteren evrağı temsil etmektedir.

İcmal Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

İcmal sözcüğü cümle içerisinde çoğunlukla isim görevini üstlenir. İcmal kelimesinin anlamını kavrayabilmek için cümle içerisinde kullanılması daha uygundur. İcmal sözcüğünün içerisinde geçtiği bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse: