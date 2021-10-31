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Giriş Tarihi: 31.10.2021 16:19

İçten Eş Anlamlısı Nedir? İçten Kelimesinin Eş Anlamlısı

İçten Eş Anlamlısı Nedir? İçten Kelimesinin Eş Anlamlısı

İçten kelimesini insanlarla sıkı bağ kuran, sıcakkanlı insanlar ve duygu düşünceleri pekiştirmek için kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin kendisi gibi eş anlamlısı bir çok kelime vardır. Günlük hayatta ve bulmacalarda karşımıza çıkabilen içten kelimesinin eş anlamlısı nedir?

İçten, Türkçe bir kelimedir ve en az iki adet eş anlamlısı vardır. Bu sözcükleri bilmek hem hafızamız için alıştırma yapmaya hem de sözcük dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Kelimelerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş oluruz. Kimi zaman imtihan sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan içten kelimesinin eş anlamlısı nedir?

İÇTEN SÖZCÜĞÜNÜN EŞ ANLAMLISI

  • Samimi ( Arapçadan dilimize geçmiştir)
  • Candan ( Farsçadan dilimize geçmiştir)

Bu iki sözcükte içten kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım veya anlam bozukluğu teşkil etmez.

İÇTEN KELİMESİNİN ANLAMI

  • Samimi, candan davranan.
  • İçten Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı
  • Mehmet'in eşi ne kadar da içten çok sevdim.
  • Ailede herkes birbirine içten davranır.
  • Mahir içten davranışlarıyla herkese kendini sevdirdi.

İÇTEN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI

  • Konuştukça aramızda samimiyet gelişti.
  • Ona olan hislerimde çok samimiyim.
  • Anneannem oldum olası herkese candan davranır.
  • Zuhal hiç candan değil biraz soğukkanlı birisi.

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İçten Eş Anlamlısı Nedir? İçten Kelimesinin Eş Anlamlısı
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