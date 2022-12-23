İd İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu İd İle Biten Kelimeler Listesi

İd ile biten kelimeler arasında birçok kelimenin var olduğunu görebilirsiniz. Sonu id ile biten kelimeler de diğer kelime grupları gibi Türkçenin zenginleşmesini sağlar. İd ile biten kelimeler uzun ya da kısa olabilir. Sonu id olan sözcükler bilinerek kelime dağarcığınızı daha da geliştirmeniz mümkündür. Kelimelerle ilgili bilgi sahibi olmak ve dil bilginizi geliştirmek, Türkçeyi doğru kullanma anlamında da sizlere katkı sağlayacaktır. Konu ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.



İd İle Biten Kelimeler



Sonu id ile biten kelimeler farklı harf sayısına sahip olabilir. İd ile biten ve 3 harfli olan kelimeler aşağıdaki gibidir.

Mid

Cid

Fid

Kid

Aid



4 harfli kelimeleri incelediğinizde ise kelime sayısının çok daha fazla olduğunu görebilirsiniz. Bu kapsamda aşağıdaki örnekleri dikkate alabilirsiniz.



Ümid

Akid

Grid

Abid



Yukarıdaki örnekleri çoğaltmanız mümkündür. Yazımızda id ile biten 5 harfli kelimelere de örnek vermek istiyoruz.



Kilid

Solid

Çiğid

Tirid

Reşid

Şehid

Nakid



Kelimeleri incelediğinizde id ile biten 6 ya da 7 harflii kelimelere de rastlayabilirsiniz. Kelimelerin bu denli çeşitli olması, doğal olarak Türkçenin de zengin bir dil olmasını sağlar. Bu zenginlikle ilgili bilgi sahibi olduğunuzda Türkçeyi daha doğru kullandığınızı görebilirsiniz. Konu ile ilgili bilgi sahibi olmanız, hitabet kabiliyetinizi de geliştirecektir.