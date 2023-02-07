İdame Ne Demek? Hayatını İdame Ettirmek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

İdame kelimesi, sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Sürekli olarak karşılaşılan bir kelime olması, kelimenin merak edilmesinin ve idame ne demek sorusunun doğmasına neden olur. Eğer siz de idame etmek ne demek ya da hayatını idame ettirmek ne anlama gelir diye merak ediyorsanız, yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

İdame Ne Demek?

İdame kelimesi, günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan kelimelerden bir tanesinin. İdame kelimesinin TDK sözlüğü içerisindeki anlamı ise şu şekilde verilir:

Sürdürmek, devam etmesini sağlamak

Hayatını İdame Ettirmek Ne Anlama Gelir?

Arapça kökenli bir kelime olan idame, devam kelimesinden türetilmiştir. Sürekliliği olan, kesintiye uğramayan, sabit gibi anlamlara gelir. İdame etmek, idame ettirmek ise; hiçbir ara vermeden bir şeyi devam ettirmek anlamına gelir.

İdame Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

İdame kelimesini öğrendikten sonra cümle içerisinde kullanmak isteyebilirsiniz. Peki, idame kelimesinin cümle içerisinde kullanımı nasıl olmalıdır? İşte sizin için birkaç örnek: