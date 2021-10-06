İdare eş anlamlısı nedir? İdare kelimesinin eş anlamlısı

İdare kelimesi dilimize Arapça'dan geçen kelimelerden bir tanesidir. Genel olarak idare kelimesi bir işi, kurumu ya da ekibi çekip çevirmek için kullanılır. Bir görev olarak da geçerliliği olan idare, birçok anlamda birçok insan tarafından kullanılmaktadır.



İDARE KELİMESİNİN ANLAMI



İdare kelimesi, çoğu kurumda bir görev olarak kullanılmaktadır. Aynı şekilde idare bir durumu çekip çevirme ve yolunda gitmesini sağlama işi için de kullanılan kelimelerden bir tanesidir. İdare kelimesinin çok çeşitli anlamları vardır. Örneğin, ev ekonomisini anne ve baba ayakta tutar, yani idare ederler. Ya da öğretmen sınıfı "idare" etmektedir.



İDARE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



İdare kelimesinin iki eş anlamlısı bulunmaktadır. Bunlar yönetim ve yönetmek kelimeleridir. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirileri yerine konulabilmektedirler.



İDARE KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Dün idare tarafından çağırılan iş arkadaşımın işten çıkartıldığını öğrendim. Şirket küçülmeye gittiği için birçok iş arkadaşımla vedalaşmak zorundayım.

Babası çocuğa yaptığı bir hata yüzünden çok sinirlenmişti. Annesi de durumu idare etmeye çalışıyordu.

Ali Abim iş yerinde idare konumuna geçmiş. Terfi aldığı için bugün akşam pasta ile kutlama yaptık.

İDARE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI