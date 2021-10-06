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Giriş Tarihi: 6.10.2021 10:25

İdare eş anlamlısı nedir? İdare kelimesinin eş anlamlısı

İdare eş anlamlısı nedir? İdare kelimesinin eş anlamlısı

İdare kelimesi genel olarak kurumsal binalarda karşımıza çıkabilmektedir. Aynı zamanda halk ağzında da “idare etmek” şeklinde bir kullanım içerisinde idare kelimesi geçmektedir. İdare, aynı zamanda bir durumu yönetmek için kullanılan ifadelerden bir tanesidir. Peki ya idare kelimesinin eş anlamlısı nedir?

İdare kelimesi dilimize Arapça'dan geçen kelimelerden bir tanesidir. Genel olarak idare kelimesi bir işi, kurumu ya da ekibi çekip çevirmek için kullanılır. Bir görev olarak da geçerliliği olan idare, birçok anlamda birçok insan tarafından kullanılmaktadır.

İDARE KELİMESİNİN ANLAMI

İdare kelimesi, çoğu kurumda bir görev olarak kullanılmaktadır. Aynı şekilde idare bir durumu çekip çevirme ve yolunda gitmesini sağlama işi için de kullanılan kelimelerden bir tanesidir. İdare kelimesinin çok çeşitli anlamları vardır. Örneğin, ev ekonomisini anne ve baba ayakta tutar, yani idare ederler. Ya da öğretmen sınıfı "idare" etmektedir.

İDARE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

İdare kelimesinin iki eş anlamlısı bulunmaktadır. Bunlar yönetim ve yönetmek kelimeleridir. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirileri yerine konulabilmektedirler.

İDARE KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Dün idare tarafından çağırılan iş arkadaşımın işten çıkartıldığını öğrendim. Şirket küçülmeye gittiği için birçok iş arkadaşımla vedalaşmak zorundayım.
  • Babası çocuğa yaptığı bir hata yüzünden çok sinirlenmişti. Annesi de durumu idare etmeye çalışıyordu.
  • Ali Abim iş yerinde idare konumuna geçmiş. Terfi aldığı için bugün akşam pasta ile kutlama yaptık.

İDARE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Yönetim son zamanlarda sıkı çalışıyor. Güzel transferler görebiliriz.
  • Öğretmenimiz bir sınıfı yönetmenin göründüğünden çok daha zor olduğunu söyledi.
  • Yönetime girmek için çok sıkı çalıştım fakat benden daha az çalıştığını düşündüğüm Zehra'yı işe aldılar.

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İdare eş anlamlısı nedir? İdare kelimesinin eş anlamlısı
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