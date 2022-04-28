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Giriş Tarihi: 28.4.2022 14:44 Son Güncelleme: 28.4.2022 14:45

İddaa Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı İddaaİddiaTDK?

İddaa Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı İddaa Mı İddia Mı TDK?

İddaa nasıl yazılır? Bu soru, vatandaşlar tarafından, gün içerisinde cevabı aranan sorular arasında yerini almaktadır. Cevabı oldukça merak edilen bu kelimenin nasıl yazıldığı konusunda insanlar arasında farklı fikirler bulunmaktadır. TDK’ya göre ‘’iddia’’ olarak yazılması gereken kelimenin, yine TDK’da bulunan anlamı ise; ‘’isim: Kendinde olmayan bir yeteneği, bir durumu varmış gibi gösterme’’ olarak açıklanmıştır. Genellikle konuşma dilindeki telaffuza göre yazılışı belirlenmeye çalışılan bir kelime olan iddia kelimesinin birçok farklı ve yanlış yazılışı mevcuttur, bunlara örnek olarak; iddiaa, iddaa, idda, iddiia, iddiiaa gibi kelimeler gösterilebilir. Dilimize Arapça’dan girmiş olan iddia kelimesi, vatandaşlar açısından yazılışı için zorlayıcı olabilen kelimelerden sayılabilir. Türkçe içerisinde bulunan bazı kelimeler gibi, iddia kelimesi de insanlar tarafından yanlış yazılan kelimeler arasında yerini almıştır. Günlük sosyal yaşamda sıklıkla kullanılan bu kelime birçok farklı şekilde yanlış yazılmaktadır ve doğrusunun nasıl yazılacağı konusunda bir netlik kazanmadığı takdirde, dilimizi kötü etkileyebilmektedir. Peki, iddaa nasıl yazılır? Doğru yazılışı iddaa mı iddia mı TDK? Detaylar haberimizde...

TDK; günlük yaşamda oldukça sık kullanılan iddia-iddaa kelimesinin doğru yazılışını ve doğru anlamını mevcut resmi sitesinde açıkça ifade etmiştir. TDK'ya göre doğru yazılışı ''iddia'' olan kelimenin anlam açıklaması ise ''isim: Kendinde olmayan bir yeteneği, bir durumu varmış gibi gösterme'' şeklindedir. İddia yazımı dışındaki tüm yazımlar yanlış sayılacak ve aksi takdirde dil bilgisine aykırı bir yazım olarak karşımıza çıkacaktır. Benzer diğer kelimeler gibi iddia kelimesinin de doğru yazılışını öğrenmek, dilimizin temiz kullanımına fayda sağlayacaktır. Türkçe'nin hataları kendi içerisinde barındırmaması için, vatandaşların da tüm kelimelerin doğru yazılışlarını bilmeleri elzem bir durum olacaktır.

İddaa Nasıl Yazılır?

Günlük hayatta sık kullanılan bazı kelimelerin nasıl yazılacağı konusu, vatandaşlar tarafından türlü zorluklara maruz kalmaktadır. Bu duruma sebep olan durumlar ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiği ile birlikte bazen de farklı dillerden kendi dilimize geçmiş olan kelimelerin yapısı ile alakalı olabilir.

Kelimenin doğru yazılışı ''iddia'' olacaktır. İddia kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış yazılışlarını örnekler ile açıklamak gerekir ise;

  • DOĞRU: Dün arkadaşımla bir iddiaya girdik ve ben kazandım.
  • YANLIŞ: Kendisi de aşçılık iddasında ama gerçekten kötü yemek yapıyor.
  • DOĞRU: İddia ediyorum, buradaki en iyi sporcu sensin.
  • YANLIŞ: Mahkemedeki iddaalar akıl alır gibi değil!

İddaa Nasıl Yazılır TDK?

TDK'ya göre doğru yazılışı ''iddia'' olan kelimenin anlam açıklaması ise şöyledir; ''isim: Kendinde olmayan bir yeteneği, bir durumu varmış gibi gösterme''. Vatandaşlar, iddia kelimesini sürekli olarak ''iddaa, idda, iddiaa'' gibi yanlış yazmaktadır ve bu durum dilimiz için oldukça zararlıdır.

TDK'nın güncel yazım kılavuzuna göre bu kelimenin doğru yazılışı ''iddia'' olarak ifade edilmiştir. İddia kelimesinin doğru ve yanlış yazılışları şu şekildedir;

  • DOĞRU: İddia
  • YANLIŞ: İddaa
  • YANLIŞ: İdda
  • YANLIŞ: İddiaa

İddaa Kelimesi Nasıl Yazılır?

Gün içerisinde oldukça fazla kullanım alanı olan bu kelimenin doğru yazılışı TDK'nın da ifade ettiği üzere; ''iddia'' olmalıdır. İdda, iddiia, iddiaa gibi kullanımlar yanlıştır ve bu yanlışlıklar Türk Dili'nde kirliliğe sebep olacaktır.

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İddaa Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı İddaa Mı İddia Mı TDK?
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