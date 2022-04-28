İddaa Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı İddaa Mı İddia Mı TDK?

TDK; günlük yaşamda oldukça sık kullanılan iddia-iddaa kelimesinin doğru yazılışını ve doğru anlamını mevcut resmi sitesinde açıkça ifade etmiştir. TDK'ya göre doğru yazılışı ''iddia'' olan kelimenin anlam açıklaması ise ''isim: Kendinde olmayan bir yeteneği, bir durumu varmış gibi gösterme'' şeklindedir. İddia yazımı dışındaki tüm yazımlar yanlış sayılacak ve aksi takdirde dil bilgisine aykırı bir yazım olarak karşımıza çıkacaktır. Benzer diğer kelimeler gibi iddia kelimesinin de doğru yazılışını öğrenmek, dilimizin temiz kullanımına fayda sağlayacaktır. Türkçe'nin hataları kendi içerisinde barındırmaması için, vatandaşların da tüm kelimelerin doğru yazılışlarını bilmeleri elzem bir durum olacaktır.

İddaa Nasıl Yazılır?

Günlük hayatta sık kullanılan bazı kelimelerin nasıl yazılacağı konusu, vatandaşlar tarafından türlü zorluklara maruz kalmaktadır. Bu duruma sebep olan durumlar ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiği ile birlikte bazen de farklı dillerden kendi dilimize geçmiş olan kelimelerin yapısı ile alakalı olabilir.

Kelimenin doğru yazılışı ''iddia'' olacaktır. İddia kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış yazılışlarını örnekler ile açıklamak gerekir ise;

DOĞRU: Dün arkadaşımla bir iddiaya girdik ve ben kazandım.

Dün arkadaşımla bir iddiaya girdik ve ben kazandım. YANLIŞ: Kendisi de aşçılık iddasında ama gerçekten kötü yemek yapıyor.

Kendisi de aşçılık iddasında ama gerçekten kötü yemek yapıyor. DOĞRU: İddia ediyorum, buradaki en iyi sporcu sensin.

İddia ediyorum, buradaki en iyi sporcu sensin. YANLIŞ: Mahkemedeki iddaalar akıl alır gibi değil!

İddaa Nasıl Yazılır TDK?

TDK'ya göre doğru yazılışı ''iddia'' olan kelimenin anlam açıklaması ise şöyledir; ''isim: Kendinde olmayan bir yeteneği, bir durumu varmış gibi gösterme''. Vatandaşlar, iddia kelimesini sürekli olarak ''iddaa, idda, iddiaa'' gibi yanlış yazmaktadır ve bu durum dilimiz için oldukça zararlıdır.

TDK'nın güncel yazım kılavuzuna göre bu kelimenin doğru yazılışı ''iddia'' olarak ifade edilmiştir. İddia kelimesinin doğru ve yanlış yazılışları şu şekildedir;

DOĞRU: İddia

İddia YANLIŞ: İddaa

İddaa YANLIŞ: İdda

İdda YANLIŞ: İddiaa

İddaa Kelimesi Nasıl Yazılır?

Gün içerisinde oldukça fazla kullanım alanı olan bu kelimenin doğru yazılışı TDK'nın da ifade ettiği üzere; ''iddia'' olmalıdır. İdda, iddiia, iddiaa gibi kullanımlar yanlıştır ve bu yanlışlıklar Türk Dili'nde kirliliğe sebep olacaktır.