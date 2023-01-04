İfrat Nedir? Edebiyatta İfrat Ne Demek, Nasıl Yapılır ve Örnekleri Neler?

Edebiyatta geçmişten günümüze gelen çok sayıda sözcük vardır. Bu sözcüklerin kimisi zamanla değişim göstermiş ve günlük yaşamda çok kullanılmamaya başlanmıştır. Edebiyatta görülen bu kelimelerden birisi ise çok sık duyulmayan ifrat sözcüğüdür. Dilimize Arapçadan gelen ifrat kelimesinin günlük hayatta çok sık karşılaşmadığı dikkat çekmiştir. Eski dönemlerde, metinlerde daha çok görülen bu kelimenin karşımıza çıkması da anlamını sorgulamamızı sağlamıştır. Daha önce bu kelimeyle karşılaşmayan kullanıcılar, ifrat nedir, ne demek sorularına cevap aramıştır. Bu kelimenin zıddı olan müfrit ise araştırılan bir diğer konudur. İfrat ve tefrit ne demek soruları ile bu kavramların TDK'ye göre anlamının ne olduğu merak edilmiştir. Peki edebiyatta ifrat ne demek, nasıl yapılır ve örnekleri neler? Bu kelimeye dair detayları yazımızın devamında yer verdik.

İfrat Nedir?

Dilimize Arapçadan gelen ifrat kelimesinin ne demek olduğu merak edilmiştir. Eski dönemlerde daha çok kullanılan ifrat sözcüğü, herhangi bir konuda çok ileri gitme, ölçüyü aşma, aşırı davranma ve taşkınlık anlamalarına gelir. Günlük dilde ifrat kelimesiyle çok sık karşılaşılmaz. Bu nedenle kullanıcılar daha önce duymadığı bu kelimenin anlamını araştırır.

Edebiyatta İfrat Ne Demek?

Edebiyatta eski dönemlerde kullanılan ifrat kelimesinin ne demek olduğu kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Dilimize Arapçadan geçen bu sözcük, aşırı gitmek, ölçüyü kaçırmak ve abartılı davranmak gibi anlamlara da gelecektir. İfrata varan kişilere ise müfrit denilmiştir. İfrat sözcüğü ile birlikte kullanılan tefrit sözcüğünün anlamı ise, daha az ve daha aşağıda olmak anlamına gelir. Bu durumda ifrat aşırı abartma anlamına gelirken, tefrit bir durumu yeterince ciddiye almamak, önemsememek anlamlarına gelir.

Edebiyatta İfrat Örnekleri Neler?

Edebiyatta ifrat sözcüğü eski dönemlerde çok sık kullanılırken, günümüzde çok daha az kullanıldığı görülmüştür. Bu kavramı araştıran kişiler edebiyatta ifrat örnekleri neler sorusuna da cevap aramıştır. Bu sözcüğe yönelik örnek cümleler ise şu şekildedir;