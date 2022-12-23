İğ İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu İğ İle Biten Kelimeler Listesi

İğ ile biten kelimeler bilinerek Türkçe dilinin incelikleri ile ilgili de bilgi sahibi olabilirsiniz. Sonu iğ ile biten kelimeler, yazım ve konuşma alanında sizlere büyük avantaj sağlayacaktır. Bu sayede yazışma ve hitabetle ilgili kabiliyetlerinizi de geliştirebilirsiniz. Son hecesi iğ olan kelimeler en çok merak edilen kelime grupları arasındadır. Konu ile ilgili merak ettiklerinizi yazımızın devamında bulabilirsiniz.

İğ İle Biten Kelimeler

Sonu iğ ile biten çok sayıda kelimenin varlığı ile karşılaşabilirsiniz. Özellikle bulmaca çözmeyi seven kişiler, bu kelimeleri bilerek daha kolay bir şekilde bulmaca çözümünü yapabilirler. Ayrıca günümüzdeki birçok yarışma programında da iğ ile biten kelimelerle ilgili soru sorulduğu görülür. Dilimizde 3 harfli kelimelerden 10 harfli kelimelere kadar iğ ile biten birçok kelime örneği ile karşılaşabilirsiniz. Aşağıdaki örnekleri inceleyerek Türkçenin ne kadar zengin bir dil olduğunu da yaşayarak görebilirsiniz.

Liğ

Fiğ

Piğ

Eliğ

Eriğ

Refiğ

Fariğ

Beliğ

Tebliğ

Çemliğ

Bittiğ

Elliliğ

Güregenliğ



Her ne kadar iğ ile biten kelimeler yaygın olarak kullanılmasa da Türk Dil Kurumu Sözlüğünde bu kapsamda birçok kelimenin yer aldığı görülür. Konu ile ilgili bilgi sahibi olarak güzel Türkçemizi çok daha etkin ve doğru şekilde kullanabilirsiniz. Gerekli bilgi birikime sahip olduktan sonra Türkçe konuşma, yazma ve anlama kabiliyetinizin daha da geliştiğini görebilirsiniz.