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Giriş Tarihi: 6.4.2022 14:49 Son Güncelleme: 6.4.2022 14:50

Iğdır İlçeleri: Iğdır İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Iğdır İlçeleri: Iğdır İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Iğdır, önemli bir kültür kavşağında bulunan ildir. Ermenistan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve İran ile sınır komşusudur. Ayrıca Türkiye'nin üç ülkeyle sınırı olan tek ili olma özelliğine de sahiptir. Merkez ilçelerle beraber 4 ilçe bulunmaktadır. Hatay ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? Bunlara değinelim…

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın yüz ölçümünün üçte biri Iğdır'da yer almaktadır. Iğdır il merkezine bağlı Suveren köyünün sınırları içinde yer almaktadır. Doğusunda Türkiye-Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırı ve güneydoğusunda Türkiye-İran sınırı yer aldığı için önemli bir konumdadır. Şimdi de Iğdır'ın ilçelerine göz atalım…

IĞDIR NÜFUS

Iğdır nüfusu 2021 yılı TÜİK verilerine göre 203.159 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun, 104.946'sı erkek ve 98.213'ü kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise; %51,66 erkek, %48,34 kadındır.

Yıl

Iğdır Nüfusu

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

2021

203.159

104.946

98.213

2020

201.314

103.059

98.255

2019

199.442

102.417

97.025

2018

197.456

102.171

95.285

2017

194.775

100.268

94.507

2016

192.785

99.057

93.728

2015

192.435

99.099

93.336

2014

192.056

98.908

93.148

2013

190.424

98.008

92.416

2012

190.409

98.537

91.872

2011

188.857

97.770

91.087

2010

184.418

94.443

89.975

2009

183.486

94.611

88.875

2008

184.025

95.195

88.830

2007

181.866

92.732

89.134

IĞDIR'IN İLÇELERİ

Iğdır ilçeleri şu şekildedir:

  1. Aralık
  2. Karakoyunlu
  3. Tuzluca

IĞDIR MERKEZ İLÇELERİ

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Tuzluca ve Aralık'tır. Karakoyunlu ise nüfus bakımından en küçük ilçesidir.

  • TUZLUCA

Tuzluca ilçesi daha önce Kars'a bağlıydı. 1992'de Iğdır Kars'tan ayrılarak il oldu. Eski adı Kulp olarak bilinmektedir. Iğdır'da daha çok dağlık alanlar vardır. Suyunun bol ve lezzetli olması, her türlü sebze ve meyvenin yetişebilmesi büyük imkanlar sağlamaktadır. İlçeye bağlı 81 köy bulunmaktadır.

  • ARALIK

Aralık ilçesi il merkezine uzaklığı 45 km olarak bilinir. Iğdır'ın ve aynı zamanda Türkiye'nin en uç noktasını teşkil etmektedir. Aralık ilçesi, 14 Kasım 1920'de Rus işgalinden kurtarılmıştır.

1 Nisan 1960 tarihine kadar Iğdır ilçesinin "Başköy" adı ile bucak merkezlerinden birini oluşturmaktaydı. Ayrıca bu tarihte "ilçe" yönetim birimi durumuna getirilerek Kars iline bağlanmıştır. Bu ilçeye bağlı 22 köy bulunmaktadır

IĞDIR İLÇE HARİTASI

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