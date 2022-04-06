Iğdır İlçeleri: Iğdır İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın yüz ölçümünün üçte biri Iğdır'da yer almaktadır. Iğdır il merkezine bağlı Suveren köyünün sınırları içinde yer almaktadır. Doğusunda Türkiye-Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırı ve güneydoğusunda Türkiye-İran sınırı yer aldığı için önemli bir konumdadır. Şimdi de Iğdır'ın ilçelerine göz atalım…
Iğdır nüfusu 2021 yılı TÜİK verilerine göre 203.159 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun, 104.946'sı erkek ve 98.213'ü kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise; %51,66 erkek, %48,34 kadındır.
|
Yıl
|
Iğdır Nüfusu
|
Erkek Nüfusu
|
Kadın Nüfusu
|
2021
|
203.159
|
104.946
|
98.213
|
2020
|
201.314
|
103.059
|
98.255
|
2019
|
199.442
|
102.417
|
97.025
|
2018
|
197.456
|
102.171
|
95.285
|
2017
|
194.775
|
100.268
|
94.507
|
2016
|
192.785
|
99.057
|
93.728
|
2015
|
192.435
|
99.099
|
93.336
|
2014
|
192.056
|
98.908
|
93.148
|
2013
|
190.424
|
98.008
|
92.416
|
2012
|
190.409
|
98.537
|
91.872
|
2011
|
188.857
|
97.770
|
91.087
|
2010
|
184.418
|
94.443
|
89.975
|
2009
|
183.486
|
94.611
|
88.875
|
2008
|
184.025
|
95.195
|
88.830
|
2007
|
181.866
|
92.732
|
89.134
Iğdır ilçeleri şu şekildedir:
Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Tuzluca ve Aralık'tır. Karakoyunlu ise nüfus bakımından en küçük ilçesidir.
Tuzluca ilçesi daha önce Kars'a bağlıydı. 1992'de Iğdır Kars'tan ayrılarak il oldu. Eski adı Kulp olarak bilinmektedir. Iğdır'da daha çok dağlık alanlar vardır. Suyunun bol ve lezzetli olması, her türlü sebze ve meyvenin yetişebilmesi büyük imkanlar sağlamaktadır. İlçeye bağlı 81 köy bulunmaktadır.
Aralık ilçesi il merkezine uzaklığı 45 km olarak bilinir. Iğdır'ın ve aynı zamanda Türkiye'nin en uç noktasını teşkil etmektedir. Aralık ilçesi, 14 Kasım 1920'de Rus işgalinden kurtarılmıştır.
1 Nisan 1960 tarihine kadar Iğdır ilçesinin "Başköy" adı ile bucak merkezlerinden birini oluşturmaktaydı. Ayrıca bu tarihte "ilçe" yönetim birimi durumuna getirilerek Kars iline bağlanmıştır. Bu ilçeye bağlı 22 köy bulunmaktadır