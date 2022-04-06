Iğdır İlçeleri: Iğdır İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın yüz ölçümünün üçte biri Iğdır'da yer almaktadır. Iğdır il merkezine bağlı Suveren köyünün sınırları içinde yer almaktadır. Doğusunda Türkiye-Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırı ve güneydoğusunda Türkiye-İran sınırı yer aldığı için önemli bir konumdadır. Şimdi de Iğdır'ın ilçelerine göz atalım…

IĞDIR NÜFUS

Iğdır nüfusu 2021 yılı TÜİK verilerine göre 203.159 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun, 104.946'sı erkek ve 98.213'ü kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise; %51,66 erkek, %48,34 kadındır.

Yıl Iğdır Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu 2021 203.159 104.946 98.213 2020 201.314 103.059 98.255 2019 199.442 102.417 97.025 2018 197.456 102.171 95.285 2017 194.775 100.268 94.507 2016 192.785 99.057 93.728 2015 192.435 99.099 93.336 2014 192.056 98.908 93.148 2013 190.424 98.008 92.416 2012 190.409 98.537 91.872 2011 188.857 97.770 91.087 2010 184.418 94.443 89.975 2009 183.486 94.611 88.875 2008 184.025 95.195 88.830 2007 181.866 92.732 89.134

IĞDIR'IN İLÇELERİ

Iğdır ilçeleri şu şekildedir:

Aralık Karakoyunlu Tuzluca

IĞDIR MERKEZ İLÇELERİ

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Tuzluca ve Aralık'tır. Karakoyunlu ise nüfus bakımından en küçük ilçesidir.

TUZLUCA

Tuzluca ilçesi daha önce Kars'a bağlıydı. 1992'de Iğdır Kars'tan ayrılarak il oldu. Eski adı Kulp olarak bilinmektedir. Iğdır'da daha çok dağlık alanlar vardır. Suyunun bol ve lezzetli olması, her türlü sebze ve meyvenin yetişebilmesi büyük imkanlar sağlamaktadır. İlçeye bağlı 81 köy bulunmaktadır.

ARALIK

Aralık ilçesi il merkezine uzaklığı 45 km olarak bilinir. Iğdır'ın ve aynı zamanda Türkiye'nin en uç noktasını teşkil etmektedir. Aralık ilçesi, 14 Kasım 1920'de Rus işgalinden kurtarılmıştır.

1 Nisan 1960 tarihine kadar Iğdır ilçesinin "Başköy" adı ile bucak merkezlerinden birini oluşturmaktaydı. Ayrıca bu tarihte "ilçe" yönetim birimi durumuna getirilerek Kars iline bağlanmıştır. Bu ilçeye bağlı 22 köy bulunmaktadır

IĞDIR İLÇE HARİTASI