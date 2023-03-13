Iğdır, Türkiye'nin doğuya açılan kapısı olarak bilinen bir şehridir. Bu şehir, Türkiye'nin en az kalabalık ve küçük şehirleri arasında yer alır. Bu ilimizin yüz ölçümü 3.664 km2'dir. Iğdır ilinin deniz seviyesinden yüksekliği 850 metredir ve il plaka kodu 76'dır.

IĞDIR NEREDE?

Iğdır, Türkiye'nin doğuya açılan kapısı olarak bilinen bir şehridir. Bu şehir, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan şehridir. Bu bölgenin ise Erzurum- Kars Bölümü'nde yer alır. Bu şehrimize sınır komşuluğu yapan illerimiz; güney ve batı sınırında Ağrı, kuzeybatı sınırında Kars ilidir. Bu şehrimiz ayrıca doğu sınırında Ermenistan ve Azerbaycan, güneydoğu sınırında ise İran ile komşudur.

IĞDIR HANGİ BÖLGEDE?

Bu şehir, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan şehridir. Bu bölgenin ise Erzurum- Kars Bölümü'nde yer alır. Çevresinde bulunan illerimiz Kars ve Ağrıdır. Bu şehrimiz ayrıca doğu sınırında Ermenistan ve Azerbaycan, güneydoğu sınırında ise İran ile komşudur.

IĞDIR NÜFUSU

Iğdır ilimiz, Türkiye'nin en az kalabalık illerinden bir tanesidir. Bu il, Türkiye illeri nüfus sıralamasına göre 73. sırada yer almaktadır. Bu ilimizin nüfusu 103.059'dur. Bu nüfusun 98.255'ini kadın bireyler, 103.059'unu erkek bireyler oluşturmaktadır.

IĞDIR İLÇELERİ

Iğdır iline bağlı olan merkez ilçesi ile birlikte 4 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilin ilçelerinin nüfuslarına göre çoktan aza sıralanması şu şekildedir: