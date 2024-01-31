Iğdır Plaka Kodu Nedir? Iğdır İl Plakası Kaçtır?

Iğdır Türkiye'nin doğu sınırında yer aldığı için jeopolitik açıdan önemli bir ildir. Ayrıca bugün Türkiye'deki saat dilimi de en doğudaki il olan Iğdır'a göre şekillenmektedir. Yani Iğdır'ın Türkiye için önemli olduğu çok fazla nokta bulunur. Tüm bu önemi dolayısıyla Iğdır hakkındaki bilgilere ek olarak Iğdır plaka kodu nedir ve Iğdır il plakası kaçtır gibi konularda da bilgi edinilmelidir.

Iğdır Plaka Kodu Nedir?

Yapılan Arkeolojik araştırmalara göre Iğdır Eski Taş Çağı'na kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Ayrıca tarihte çok büyük öneme sahip İpek Yolu da Iğdır'dan geçmekteydi.

Bugün de Iğdır ili Nahçivan ve Ermenistan sınırlarında bulunduğu için Türkiye için stratejik bir öneme sahiptir. Ayrıca Iğdır'ın komşuları olan Kars ve Ağrı için de Iğdır'ın plaka kodu bilinmesi gereken bir bilgidir.

Iğdır İl Plakası Kaçtır?

Iğdır'ın il plakası 76'dır. Iğdır, Zonguldak'a kadar olan alfabetik sıralama sisteminin dışında bulunan bir ildir. Bu nedenle Iğdır'ın plakasının belirlenmesi alfabetik sistemden bağımsız şekilde gerçekleşmiştir.

Iğdır'a en yakın il plakaları da Ardahan ve Yalova'ya aittir. Ardahan 75 numaralı plaka koduna sahipken, Yalova'nın il plakası 77'dir.