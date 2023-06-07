Iğdır Üniversitesi, Tuzluca Tuz Mağaraları’nın KOAH hastaları üzerindeki etkisini araştırıyor

Proje kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Göğüs hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metin Akgün'ün kontrolünde, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümünden 20 kişilik denek grubu Tuzluca'daki Tuz Mağarası'na getirildi.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ilk aşamasında KOAH hastaları mağaraya girmeden önce SFT, Sao2 ve Nabız kontrolleri yapıldı. Ardından detaylı kan tetkikleri alınarak mağara ortamına geçildi.

Daha sonra saatte bir kan tetkikleri yapılan denekler dışarı çıkarıldı. Deneyin sonuçlarının diğer gruplar ve bütün veriler analiz edildikten sonra bilim dünyasına ve kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı.