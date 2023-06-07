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Giriş Tarihi: 7.6.2023 10:24 Son Güncelleme: 7.6.2023 10:45

Iğdır Üniversitesi, Tuzluca Tuz Mağaraları’nın KOAH hastaları üzerindeki etkisini araştırıyor

Iğdır Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Tekin Sancar’ın yürütücülüğünü yaptığı "Haloterapinin Kronik Obstrüktif akciğer Hastalığı (KOAH), Enflamasyon ve Oksidasyon Stres Belirteçleri Üzerindeki Etkisi” konulu proje için Tuzluca Tuz Mağarası'nda ilk denek grubu üzerinde deney yapılmaya başlandı.

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Iğdır Üniversitesi, Tuzluca Tuz Mağaraları’nın KOAH hastaları üzerindeki etkisini araştırıyor

Proje kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Göğüs hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metin Akgün'ün kontrolünde, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümünden 20 kişilik denek grubu Tuzluca'daki Tuz Mağarası'na getirildi.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ilk aşamasında KOAH hastaları mağaraya girmeden önce SFT, Sao2 ve Nabız kontrolleri yapıldı. Ardından detaylı kan tetkikleri alınarak mağara ortamına geçildi.

Daha sonra saatte bir kan tetkikleri yapılan denekler dışarı çıkarıldı. Deneyin sonuçlarının diğer gruplar ve bütün veriler analiz edildikten sonra bilim dünyasına ve kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı.

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Iğdır Üniversitesi, Tuzluca Tuz Mağaraları’nın KOAH hastaları üzerindeki etkisini araştırıyor
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