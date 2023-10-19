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Giriş Tarihi: 19.10.2023 14:54 Son Güncelleme: 19.10.2023 14:54

İğne İle Kuyu Kazmak Deyiminin Anlamı - İğne İle Kuyu Kazmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Dilimizde yaygın olarak kullanılan çok sayıda deyim vardır. Deyimler, cümlenin anlamını güçlendiren, az sayıda kelime ile büyük anlamlar ifade eden söz gruplarıdır. Bu nedenle deyimlerin anlamı bilinmeli ve konuşma, yazma dilinde de uygulanmalıdır. İğne ile kuyu kazmak deyimi de bu kapsamda değerlendirilen ve anlamı merak edilen bir söz dizimidir. İğne ile kuyu kazmak deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı hususlarının bilinmesinde fayda var.

İğne İle Kuyu Kazmak Deyiminin Anlamı - İğne İle Kuyu Kazmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

İğne ile kuyu kazmak deyimi, konuşma dilinde dahi yaygın şekilde kullanılan deyim türlerinden biridir. Söz konusu deyimle çeşitli yazılarda karşılaşmanız da mümkündür. Söz konusu deyim, gerçek anlamı ile düşünülebileceği gibi mecaz anlamda değerlendirilmesi çok daha uygundur. Bahse konu deyim, cümleyi zenginleştirir ve düşüncelerinizi daha kolay ifade etmenizi sağlar. İğne ile kuyu kazmak deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı konularının incelenmesi uygun olacaktır.

İğne İle Kuyu Kazmak Deyiminin Anlamı

İğne ile kuyu kazmak, başarılması mümkün olmayan bir iş için uğraşmak anlamına gelir. Bunun yanında herhangi bir iş için boşuna emek sarf etmek olarak da değerlendirilebilir. Konuşma dilinin yanı sıra çeşitli yazılı kaynaklarda da bu deyimin yaygın şekilde kullanıldığını görebilirsiniz. Bahse konu deyimin yerine kullanılan çok sayıda eşanlamlı deyim de vardır. Bu deyimlerden bir kısmını aşağıda bulabilirsiniz.

  • Boşuna kürek çekmek
  • Samanlıkta iğne aramak
  • Olmayacak duaya âmin demek

İğne İle Kuyu Kazmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Deyimlerin anlamını bilmek kadar, ilgili deyimle ilgili örnek cümle yapılarını incelemek de sizlere katkı sağlayacaktır. Bu anlamda iğne ile kuyu kazmak deyiminin örnek cümle yapılarını merak edebilirsiniz. Aşağıdaki cümle yapılarını incelemeniz konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

  • Keşke beni dinleseydin. Ben sana iğne ile kuyu kazdığını söylemiştim.
  • İğne ile kuyu kazarsan boşuna yorulursun. Sonra da pişman olursun.

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İğne İle Kuyu Kazmak Deyiminin Anlamı - İğne İle Kuyu Kazmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı
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