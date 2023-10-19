İğne İle Kuyu Kazmak Deyiminin Anlamı - İğne İle Kuyu Kazmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

İğne ile kuyu kazmak deyimi, konuşma dilinde dahi yaygın şekilde kullanılan deyim türlerinden biridir. Söz konusu deyimle çeşitli yazılarda karşılaşmanız da mümkündür. Söz konusu deyim, gerçek anlamı ile düşünülebileceği gibi mecaz anlamda değerlendirilmesi çok daha uygundur. Bahse konu deyim, cümleyi zenginleştirir ve düşüncelerinizi daha kolay ifade etmenizi sağlar. İğne ile kuyu kazmak deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı konularının incelenmesi uygun olacaktır.

İğne İle Kuyu Kazmak Deyiminin Anlamı

İğne ile kuyu kazmak, başarılması mümkün olmayan bir iş için uğraşmak anlamına gelir. Bunun yanında herhangi bir iş için boşuna emek sarf etmek olarak da değerlendirilebilir. Konuşma dilinin yanı sıra çeşitli yazılı kaynaklarda da bu deyimin yaygın şekilde kullanıldığını görebilirsiniz. Bahse konu deyimin yerine kullanılan çok sayıda eşanlamlı deyim de vardır. Bu deyimlerden bir kısmını aşağıda bulabilirsiniz.

Boşuna kürek çekmek

Samanlıkta iğne aramak

Olmayacak duaya âmin demek

İğne İle Kuyu Kazmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

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