İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? İğneada Longoz Ormanları Yol Tarifi ve Giriş Ücreti

Doğanın tüm güzelliklerini barındıran İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı, deniz seviyesinden 10 metre yukarıda ve Marmara Bölgesinde yer almasına rağmen Karadeniz'e kıyısı bulunan eşsiz bir yerdir. Parkta yer alan longoz ormanları benzersiz bir biyolojik çeşitliliğe sahip olan bu cennete benzeyen mekânın flora ve faunası doğanın cömertliğini gözler önüne serer. Peki, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı nerede, nasıl gidilir ve İğneada Longoz Ormanları yol tarifi ve giriş ücreti nedir? İşte yanıtlar.

İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nın Tarihçesi

İçinde tuzlu ve tatlı göller ile bataklıklar, kıyı kumulları ve ormanlar barındıran İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı 1974 yılında Tabiatı Koruma Alanı ilan edilmiştir. Park 2007 yılının kasım ayında da Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye'nin 39. milli parkı olarak kabul görmüştür. Bu tarihten itibaren, biyolojik çeşitliliğin korunması ve ekoturizm faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla korunmaktadır. İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı ülkemizin önemli ekosistemlerinden birini oluşturur ve bilimsel araştırmalar için de önemli bir alandır.

İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nın Özellikleri

Marmara Bölgesi'nde yer alan ve Istranca Dağları adıyla da bilinen Yıldız Dağları'ndan Karadeniz sahiline dökülen dereler tarafından taşınan alüvyonların birikmesi ve mevsimsel olarak sular altında kalması sonucunda longoz ya da subasar ormanları oluşur. Bu ender doğal yapı eşsiz bir habitatın meydana gelmesini sağlar. İğneada Longoz Ormanları da bu şekilde oluşmuştur ve bu milli park birçok endemik bitki türüne ve nesli tehlike altında olan pek çok hayvana yaşam alanı sunar.

Doğa fotoğrafçılığı ve kuş gözlemciliği gibi aktiviteler için de ideal bir ortam olan İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı aynı zamanda kuşların beslendiği, ürediği ve göç ettiği bir alandır. Göçmen kuşların dinlenme yeri olarak kullandığı parkta balıkçıllar, saz delicesi, bataklık kırlangıçları, flamingolar ve değişik türlerdeki su kuşları yaşar. Farklı yılan türleri, yaban domuzu, sansar, su samuru, semender, kurbağa, porsuk, tilki gibi hayvanların da barındığı bir yerdir. Kelebek ve sucul böceklerin de mesken tuttuğu İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'ndaki endemik bitkiler ise kabak, İğneada çayı ve İğneada yıldızıdır. Kızılağaç, kavak ve karaçam İğneada Longoz Ormanları'nın ana ağaçlarıdır.

İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Nerede?

İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı, Marmara Bölgesi'nde Kırklareli ilinin Demirköy ilçesinde, Karadeniz kıyısında yer alır. Park İstanbul'a yaklaşık 3 saat, Edirne'ye ise 2 saat uzaklıktadır. Bulgaristan sınırına yakın bir konumda bulunan İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Trakya bölgesinin kuzeydoğusunda bulunur.

İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'na Nasıl Gidilir?

Parka ulaşmak için İstanbul'dan yola çıkacak olan ziyaretçiler, TEM otoyolunu kullanarak Edirne yönüne ilerleyebilirler. Lüleburgaz çıkışından Kırklareli yönüne döndükten sonra, Pınarhisar ve Demirköy üzerinden İğneada'ya ulaşabilirler. Toplu taşıma ile gelmek isteyenler ise Kırklareli'nden kalkan otobüslerle önce Demirköy'e sonra İğneada'ya gidebilirler.

İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Girişi Ücretli Mi?

Özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında görülmesi gereken ve konaklama imkânı da bulunan İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'na giriş ücretlidir. Kamp alanlarını kullanmak ve çadır kampı yapmak isteyenler için farklı ücret opsiyonları da bulunan parkın girişinde ziyaretçilerden istenen ücret, parkın korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla alınmaktadır. Ücret tarifesi, ziyaretçilerin yaş grubuna ve araç türüne göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için park yönetimi veya resmi kaynaklardan bilgi alınması tavsiye edilir.