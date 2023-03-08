İhfa Harfleri Nelerdir? Tecvitte İhfa Harfleri Nasıl Okunur, Örnekleri Neler?

Kutsal kitabımız olan Kuran-ı Kerim'i usulüne uygun bir şekilde okumak son derece önemli bir konudur. Kuran-ı Kerim'i okuma usulü ve ilmi, tecvit olarak tanımlanmaktadır. Tecvit kuralları içerisinde ihfa kuralı ve ihfa harfleri yer almaktadır. Bu yazımızda sizlere ihfa harfleri nelerdir, tecvitte ihfa harfleri nasıl okunur, örnekleri neler gibi soruların yanıtlarını derledik.

İhfa Harfleri Nelerdir?

İhfa kelimesi, "gizlemek, örtmek" manasına gelmektedir. Kuran'ı Kerim'de ise "gunneli okuma" anlamını taşımaktadır. İhfa, tecvit kuralları arasında bulunan ve Kuran-ı Kerim'in güzel bir şekilde okunmasını sağlayan önemli bir kuraldır. İhfa kuralı, idgam ile izhar arasında meydana gelen bir olay olarak tanımlanmaktadır. Tenvin veya nun-i sakinden sonra ihfa harflerinden biri gelirse ihfa kuralının uygulanması gerekmektedir. Kuran'da toplam 15 tane ihfa harfi bulunmaktadır. Bu harfler şu şekildedir:

Te

Se

Cim

Dal

Zel

Ze

Sin

Şın

Sad

Dad

Tı

Zı

Fe

Kaf

Kef

İhfa Harfleri Nasıl Okunur?

Kuran'da ihfa harflerinin doğru bir şekilde öğrenilip uygulanması büyük bir önem taşımaktadır. İhfa kuralı, şeddeli okumaktan çekinmek ve uzak durmak koşuluyla sesin genizden çıkartılması olarak tanımlanmaktadır. İhfa harflerini okurken yanlış yapmamak için ezberlenmesi tavsiye edilir. Harflerin ezberlenmesi için en kolay yöntem ise kelimelerin baş harflerinin ezberlenmesi, yani şifreleme yöntemidir. Şifreleme yöntemi; "sif, za, sena, cüde, şehsin, gad, sema, kerema, zağ, zalimen zid, tügadüm, daliben, fetera" sözcüklerinin baş harflerinin ezberlenmesi şeklindedir. İhfa harflerinin kodlaması ve okunuşu ise şu şekildedir:

teyzecim dal zelsesin şın dadtısı fekafkef ( te-se-cim-dal-zel-ze-sin-şın-dad-tı-zı-fe-kaf-kef )

tele - sele - cime - dalla-zelle - zele - sine - şına - dada - tıla - zıla - fela - kafa – kefe

İhfa harflerini daha hızlı bir şekilde öğrenmek ve ezberlenmek için yukarıda yer alan kodlamadan faydalanılabilinir.

İhfa Harfleri Örnekleri Neler?

Kuran'ı Kerim'in düzgün ve doğru bir şekilde okunması son derece önemlidir. Kuran'ı güzel ve usulüne uygun bir şekilde okumak isteyenler, kaç tane tecvitte ihfa harfleri örnekleri gibi soruların cevaplarını merak etmektedir. Tecvitte toplam on beş ihfa harfi mevcuttur. İhfa harfleri, iki harften az bir harften fazla uzatılarak okunmaktadır. Gunneler yani genizden çıkartılarak okunan harfler de aynı şekilde bir buçuk harf uzatılarak okunmaktadır. İnfa harflerine örnek vermemiz gerekirse:

مَنْ ذَا الَّذ۪ي

Bu örnekte ilk sözcüğün sonunda nun-i sakin yer almaktadır. Tenvinden sonra ise infa harfleri arasında bulunan zel harfi gelmektedir. Bu durumda tenvinin nun'u gizlenmekte ve ses genizden çıkartılıp bir buçuk harf uzatılarak okunmaktadır.