İhsan Ne Demek? Dinimizde İhsan Etmek Ne Anlama Gelir?

İnsan olmanın en temel özelliklerinden biri de merhamet ve yardımseverliktir. Bu güzel duyguları somut bir şekilde ifade etmenin en güzel yollarından biri ise ihsanda bulunmaktır. İhsan, sadece maddi imkanlara sahip olanlar için değil, herkes için geçerli olan bir kavramdır. Bir tebessüm, bir hoşgörülü davranış, bir selam bile ihsan kapsamına girebilir. İhsan ne demek, dinimizde ihsan etmek ne anlama gelir başlıklarına cevap bulmak bu kavramı daha iyi anlamamızı sağlar.

İhsan Ne Demek?

İhsan, İslam dininde önemli bir kavram olup, kelime anlamı olarak "iyilik yapmak, güzel davranmak, lütfetmek" anlamlarına gelir. Daha geniş bir çerçevede ise, "Allah-u Teala (c.c) 'yı görüyormuşçasına kulluk etmek, her işi en güzel şekilde yapmak, iyilikte bulunmak, karşılık beklemeden yardım etmek, hoşgörülü ve merhametli davranmak" gibi anlamları da kapsar.

Dinimizde İhsan Etmek Ne Anlama Gelir?

Dinimizde ihsan, sadece maddi yardım yapmakla sınırlı değildir. Gülümsemek, selam vermek, tatlı söz söylemek, birine yol göstermek, hasta ziyaret etmek, komşuya destek olmak gibi manevi yardımlar da ihsan kapsamına girer. Hatta kişinin kendine ihsan etmesi de önemlidir. Bu, nefsini terbiye etmek, günahlardan kaçınmak ve güzel ahlak sahibi olmak anlamına gelir.

İhsan etmenin dinimizdeki önemi çok büyüktür. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bu konuda birçok hadis buyurmuştur. Bunlardan birkaçı şunlardır:

"En hayırlı sizsiniz ki, ihsanınız çok olur." (Hadis-i Şerif)

"Müslüman, müslümana karşı üç şeyden sorumludur: Onu selamlaması, hastalandığında onu ziyaret etmesi ve öldüğünde cenazesine katılması." (Hadis-i Şerif)

"Her kim bir mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah-u Teala (c.c) da onun bir ihtiyacını giderir." (Hadis-i Şerif)

İhsan etmenin faydaları da çok fazladır. İhsan eden kişi Allah-u Teala (c.c)'nın sevgisini ve rızasını kazanır. Kalbi huzura kavuşur, stresten ve kaygıdan kurtulur. Toplumda saygınlık ve itibar kazanır. İnsanlar arasında sevgi ve saygı artar.

Biz Nasıl İhsan Edebiliriz?

Her gün en az bir iyilik yapmaya çalışalım. Bu, maddi veya manevi bir yardım olabilir.

Gülümseyelim, selam verelim, tatlı söz söyleyelim.

Hasta ziyaret edelim, komşuya destek olalım.

Yardıma ihtiyacı olanlara yardım edelim.

Nefsini terbiye edelim, günahlardan kaçınmaya çalışalım.

Güzel ahlak sahibi olmaya çalışalım.

Unutmayalım ki, ihsan etmek sadece maddi imkanlı olanların yapabileceği bir şey değildir. Herkesin yapabileceği küçük iyilikler bile çok büyük bir etki yaratabilir.