İhşıdiler Önemi ve Özellikleri - Ihşıdler Kimdir, Akşitler Nerede Kuruldu ve Kim Tarafından Yıkıldı?

Akşitlerin kurucusu, Muhammed B. Tuğç'tur ve ünvanı prens anlamına gelen "ihşid"dir, aynı zamanda Akşitlerin diğer adıdır. Akşitler özellikleri arasında en önemlisi, Abbasilerden ayrılarak ayrı bir devlet haline gelmeleridir. Akşitler kim tarafından yıkıldı sorusu, özellikle öğrencilerin ilgisini çeker. İhşidiler önemi, Mısır ve Türk tarihi açısından farklı bir yerdedir. Akşitler nerede kuruldu diye soranlar, cevabın Mısır olduğunu bilmelidir. İşte Akşitler ile ilgili detaylar…

İhşidiler Kimdir, Nerede Kuruldu?

Akşitler ya da İhşidiler, milattan sonra 935 ile 969 tarihleri arasında Abbasi Devleti'ne hizmet eden bir Türk komutanı olan Muhammed B. Tuğç (Toğaç) tarafından kurulmuştur. Devletin adı, Muhammed B. Tuğç'un ünvanı olan "ihşid"dir, anlamı ise prenstir. Abbasi Devleti'nin yıkılmaya yüz tuttuğu bir dönemde ortaya çıkmış ve Mısır topraklarında Akşitleri kurmuştur. Bu yüzden, Tevaif-i Mülük devleti olma niteliğine sahiptir.

İhşidler'in Önemi ve Özellikleri Nelerdir?

Kısa bir süre içinde, Suriye, Mekke ve Medine'yi topraklarına katmayı başarmıştır. Ayrıca, Hicaz Bölgesi'nde egemenlik kuran ilk Türk devletidir. Bu bakımdan Akşitler, kutsal topraklara sahip olan ilk Türk-İslam devleti olma özelliğine sahiptir. İhşid Devleti, Kuzey Afrika kökenli Fatımiler yüzünden yıkılmıştır.

Akşitlerin Hükümdarları Kimlerdir?

Tarih sahnesinden silininceye kadar beş hükümdar tarafından yöneltilmiştir. Kökenleri Fergana'ya dayanan Muhammed Bin Togaç tarafından kurulmuştur ve kendisinden sonra 4 hükümdar daha gelmiştir. Buradan anlaşıldığı üzere çok uzun ömürlü bir devlet olmamıştır. Ancak, bıraktıkları eserler ve fethettikleri topraklar üzerindeki izleri bakımından hem Türk, hem de Arap ve İslam tarihi açısından önemlidir. Aşağıda Akşit (İhşid) Devleti'nin hükümdarları verilmiştir.