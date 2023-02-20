İhtilaf Ne Demek? İhtilaf Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

İhtilaf ne demek olduğuna yönelik kavramlar bütününe tarih derslerinde de birçok kez karşılaşmışızdır. Bir duruma, düşünceye ya da olguya ithafen karşıtlık üzerinden hareket eden bir kavramdır. Bu yargıyı ihtilaf ne anlama gelir ile ortaya koyabiliriz. Hatta İhtilaf cümle içinde kullanımı ve kökeni kendisine yönelik yapılan tüm eleştirilerin doğru ya da yanlış olduğunu anlatabilir. Bundan hareketle yapılacak çıkarımlar birden fazladır. Tek bir noktada o da Hukukta İhtilaflı ne demek işleri biraz karmaşıklaştırabilir.

İhtilaf Ne Demek?

Bazı kavramları bireysel olarak kendisini araştırmadan da öğrenmiş olabiliriz. Bir şekilde ve bir bağlam karşısında karşımıza çıkan kelimeler söz konusudur. Konu başlığından da hareket edersek ihtilaf kelimesi içinde bu geçerlidir. Genellikle lise tarih derslerinde ihtilaf kelimesini duymuş ve okumuşuzdur. Hatta duyup okuduğumuz şey tam olarak ihtilaf devletleri konu başlığıdır. İhtilafın ne anlama geldiği de tam olarak bu yöndedir. Nasıl ki ihtilaf devletleri diğer devlet grubunun karşında olduğunu nitelendiriyorsa ihtilaf kelimesi de bu noktada ele alınabilir. Bundan hareketle ihtilaf kelimesi ayrılık, anlaşmazlık, aykırılık ve uyuşmazlık anlamlarını taşımaktadır.

Hukukta İhtilaflı Ne Demek?

İhtilafın ne olduğu yukarıdaki başlıkta açıkça belirtilmiştir. İhtilaf kelimesi karşı karşıya olan iki olgudan birinin zıt olması demektir. Yani iki olgudan birinin uyuşmazlık yaşadığı ifade edilebilir. Aynı şekilde anlaşmazlık, ayrılık gibi anlamlarda ihtilaf kelimesinin barındırdığı anlamlardır. Hukuk yönünden ele alınan ihtilaf kelimesi ise bahsedilen durumlardan biraz farklıdır. Dolayısıyla ihtilaf kavramı sadece taşıdığı anlam neticesinde bahsedilmemektedir. Hukuk kapsamında da vurgulanan bir kelime özelliğine sahip olduğu da rahatlıkla ifade edilebilir. Hukukta ihtilaflının ne demek olduğu ise yetkinin yargı merceğinde olması demektir.