İhtimal eş anlamlısı nedir? İhtimal kelimesinin eş anlamlısı

İhtimal kelimesi dilimize Arapça'dan geçen kelimelerden bir tanesidir. Bir olayın yaşanmasına ya da yaşanmış olmasına dair bir tahmin yürütecekken ihtimal kelimesini kullanabiliriz. Mesele bir futbol maçının kazananı için bir tahmin yürütecek olursak ihtimal kelimesini olumlu ya da olumsuz anlamda kullanabiliriz. Aynı şekilde ihtimal kelimesinin eş anlamlısı da bu tarz durumlarda kullanılabilmektedir.



İHTİMAL KELİMESİNİN ANLAMI



İhtimal kelimesi, bir şeyin yaşanmasına verilen tahmin değeridir. İhtimal, olmuş ya da olacak bir şey hakkında konuşurken kullanılabilir. Bir spor müsabakasının sonucunu tahmin ederken ya da bir kişinin hareketlerini yorumlarken ihtimal kelimesini kullanabiliriz. İhtimal, aynı zamanda bir matematik konusudur ve hesaplanabilmektedir.



İHTİMAL KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



İhtimal kelimesinin eş anlamlısı olasılık olarak bilinmektedir. Olasılık kelimesi cümle içerisinde ihtimal kelimesi yerine herhangi bir anlam bozukluğuna yol açmadan kullanılabilmektedir.



İHTİMAL KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Ahmet'in böyle bir şey yapacağına pek ihtimal vermiyorum. Ama belli olmaz tabii ki.

Polisler dükkana giren kişinin tanıdık biri olma ihtimali üzerinde durdular. Çünkü kapıda bir zorlama yoktu ve anahtarla girilmişe benziyordu.

Bu maçı Galatasaray'ın kazanma ihtimali oldukça yüksek.

İHTİMAL KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI