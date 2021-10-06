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Giriş Tarihi: 6.10.2021 10:26

İhtimal eş anlamlısı nedir? İhtimal kelimesinin eş anlamlısı

İhtimal eş anlamlısı nedir? İhtimal kelimesinin eş anlamlısı

İhtimal kelimesi gündelik yaşamda sık sık kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Bu kelimeyi okulda, sokakta, televizyonda ve internette sık sık görürüz. İhtimal, genel olarak bir tahmin yürütüleceği zaman kullanılmaktadır. İhtimal kelimesinin aynı zamanda bir eş anlamlısı da mevcuttur. İşte ihtimal kelimesinin eş anlamlısı…

İhtimal kelimesi dilimize Arapça'dan geçen kelimelerden bir tanesidir. Bir olayın yaşanmasına ya da yaşanmış olmasına dair bir tahmin yürütecekken ihtimal kelimesini kullanabiliriz. Mesele bir futbol maçının kazananı için bir tahmin yürütecek olursak ihtimal kelimesini olumlu ya da olumsuz anlamda kullanabiliriz. Aynı şekilde ihtimal kelimesinin eş anlamlısı da bu tarz durumlarda kullanılabilmektedir.

İHTİMAL KELİMESİNİN ANLAMI

İhtimal kelimesi, bir şeyin yaşanmasına verilen tahmin değeridir. İhtimal, olmuş ya da olacak bir şey hakkında konuşurken kullanılabilir. Bir spor müsabakasının sonucunu tahmin ederken ya da bir kişinin hareketlerini yorumlarken ihtimal kelimesini kullanabiliriz. İhtimal, aynı zamanda bir matematik konusudur ve hesaplanabilmektedir.

İHTİMAL KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

İhtimal kelimesinin eş anlamlısı olasılık olarak bilinmektedir. Olasılık kelimesi cümle içerisinde ihtimal kelimesi yerine herhangi bir anlam bozukluğuna yol açmadan kullanılabilmektedir.

İHTİMAL KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Ahmet'in böyle bir şey yapacağına pek ihtimal vermiyorum. Ama belli olmaz tabii ki.
  • Polisler dükkana giren kişinin tanıdık biri olma ihtimali üzerinde durdular. Çünkü kapıda bir zorlama yoktu ve anahtarla girilmişe benziyordu.
  • Bu maçı Galatasaray'ın kazanma ihtimali oldukça yüksek.

İHTİMAL KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Bu savaşta askerlerin o vadiden kurtulma olasılığı gerçekten de aşırı düşükmüş.
  • Bugün derste öğretmenimiz ile olasılıklar konusunu işledik. En beğendiğim matematik konusu bile olabilir. Şimdiden çok sevdim.
  • Büyük olasılıkla bugün okula gideceğim.

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İhtimal eş anlamlısı nedir? İhtimal kelimesinin eş anlamlısı
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