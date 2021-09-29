İhtiyaç Eş Anlamlısı Nedir? İhtiyaç Kelimesinin Eş Anlamlısı

İhtiyaç kelimesi Türkçe kökenli bir sözcük değildir. Dilimizdeki çoğu kelime gibi, ihtiyaç kelimesi de başka bir dilden türeyerek hayatımıza girmiştir. Üstelik ihtiyaç kelimesi oldukça eski bir zamandan günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Halen de sıklıkla kullanılan bir kelime olan ihtiyacın eş anlamlısını ve bu kelime hakkında daha fazla şey öğrenmek için okumaya devam edin!

İHTİYAÇ EŞ ANLAMLISI

İhtiyaç kelimesi günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimenin eş anlamlısı ise çok yaygın kullanılmamaktadır. İhtiyacın eş anlamlısı olarak Türk Dil Kurumu "gereksinim" kelimesini seçmiştir. Yani ihtiyaç eş anlamlısı olarak gereksinim sözcüğü kullanılabilmektedir. Lakin belirtmekte fayda vardır ki ihtiyaç kelimesinin kullanıldığı anlama göre onun yerine geçecek eş anlamlı sözcük de değişebilmektedir. Zira eğer cümle içinde ihtiyaç kelimesi "bir durumun eksikliği" manası ile kullanılıyorsa, bu durumda ihtiyaç kelimesinin eş anlamlısı değişmektedir. Bu durumda ise ihtiyaç kelimesinin eş anlamlısı "yokluk" sözcüğü olacaktır.

İHTİYAÇ NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE İHTİYAÇ TANIMI

İhtiyaç kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. İhtiyaç sözcüğü Arapça gereksinme ile hacet anlamına gelen ve "ḥwc kökünden" türeyen "iḥtiyāc" kelimesinden evirilerek dilimize geçmiştir. Yapılan araştırmalar ihtiyaç kelimesinin yazılı olarak ilk kez 1377 yılından önce Kıssa-i Yusuf isimli eserde "ya 'kūbuñ devesi koynı çogıdı, kimseye hem ihtiyācı yogıdı" cümlesinde geçtiğini ortaya koymuştur. Görüleceği üzere bu kelimenin kullanılmaya başlanması oldukça eski zamanlara dayanmaktadır.

İhtiyaç kelimesi, tatmin edildiğinde mutluluk veren durum ve hisler olarak tanımlanabilmektedir. İhtiyaç kelimesinin Türk Dil Kurumu'nda 3 farklı tanımı bulunmaktadır. İhtiyaç kelimesinin sözlük anlamları şu şekilde sıralanabilir;