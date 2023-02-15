İhtiyar kelimesi eş anlamlısı ile binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Anlamları aynı ancak yazılışları farklı olan bu kelimeler günlük konuşma dilinde de sıkça rastlandığı gibi ilkokul, ortaokul ve lisede dil bilgisi eğitimi esnasında da karşılaşılan konular arasında yerini alıyor. Anlamdaş ifadesiyle de bilinmekte olan bu kelimelerden birisi de İhtiyar Kelimesinin Eş Anlamlısı olarak çeşitli nedenlerle araştırma konusu haline geliyor. Buna göre; ihtiyar kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte yanıtı…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Eş anlamlı kelimeler en bilindik tanımı ile "yazılışları farklı ancak anlamları aynı kelime gruplarıdır." Hayatın birçok alanında kullanılmakta olan bu kelimelere dil bilgisi dersleri esnasında sıkça rastlamaktayız. Öte yandan bilinmesi gereken bir konu vardır ki, Türkçe kelimelerin anlamdaş yani eş anlamlıları genel olarak yabancı kökenli olur.

İHTİYAR NE DEMEK?

Bu kelime gruplarına örnek vermek gerekirse; bunlardan biri de "İhtiyar" kelimesidir. İhtiyar kelimesinin eş anlamlısı "Yaşlı"dır. Aynı anlamı ifade etmekte olan bu kelimelerden İhtiyar Arapça kökenli iken Yaşlı kelimesi ise Türkçe'dir. İki kelime de; Yaşlı, kocamış olan, pir (kimse), genç karşıtı olarak tanımlanır.

İHTİYAR EŞ ANLAMLISI

Yaşlı Kocamış Genç karşıtı

Öte yandan ihtiyar kelimesi isim haliyle "Eskimiş" anlamlarını da taşımaktadır.