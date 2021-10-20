İhtiyar Zıt Anlamlısı Nedir? İhtiyar Kelimesinin Zıt Anlamlısı

İhtiyar sözcüğü cümle içerisinde birçok görevde kullanılmaktadır. Çoğunlukla sıfat görevinde kullanılsa da isim görevinde de kullanımı bulunmaktadır. Bunlara ek olarak ihtiyar sözcüğü eskiden çok kullanıldığından dolayı pek çok deyimde kullanılmaktadır.

İHTİYAR KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

İhtiyar kelimesinin kökeni Arapçadır. Bu yüzden birçok kelimeyle etkileşim halinde olan bir kelimedir. Bundan dolayı da bazı gerçek ve halk ağzıyla oluşmuş anlamları bulunmaktadır. Bu anlamları daha iyi anlamamız için ihtiyar sözcüğünün eş anlamlısını iyi bilmek gerekir. İhtiyar eş anlamlısı 'yaşlı' kelimesidir. Bu bilgilere bakarak ihtiyar kelimesinin anlamı şunlardır:

Yaşı ilerlemiş, yaşlanmış olan.

Baba ya da anne.(teklifsiz konuşmada)

Elinde olma, seçme.

Yeğ tutmak, seçmek.

Katlanmak.

İHTİYAR KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

İhtiyar sözcüğünün birbirinden bağımsız birçok anlamı vardır. Bu anlamlar neticesinde bu sözcüğün kelime haznesi genişlemiştir. Bunun yanı sıra ihtiyar sözcüğünün barındırdığı anlam ilişkileri de oldukça önemlidir. Bunlardan en önemlisi eş anlam ve zıt anlamdır. İhtiyar kelimesinin eş anlamlısı 'yaşlı, kocamış, moruk' kelimeleridir. Bu kelimelerden yola çıkarak ihtiyar kelimesinin zıt anlamlısını daha iyi kavrayabiliriz. İhtiyar kelimesinin zıt anlamlısı 'genç' kelimesidir. Bu iki kelimeyi pekiştirmek için şu cümle örneklerini verebiliriz:

Sen de ihtiyar olunca hastalıklar başına geldiğinde beni anlarsın.

Gençler bütün bir toplumun umudu olarak vazife yüklenmektedir.

İHTİYAR KELİMESİNE BENZER KELİMELER

İhtiyar kelimesinin kökeni Arapçadır. Bu nedenle birçok kelimeyle etkileşim halindedir. İhtiyar kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler şunlardır: