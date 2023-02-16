İhtiyat Ne Demek? Dinde ve Hukukta İhtiyatlı Davranış Ne Anlama Gelir, Kökeni Nedir?

İhtiyat ne demek, Türkçe sözlükte tanımına ulaşabiliriz. Türkçe sözlükteki anlamının yanında hukukta ve dinde de kullanılan bir sözcüktür. Dinde ihtiyatlı davranış ne demek, baktığımızda ise bir fıkıh terimi olduğunu görürüz. Hukukta da kullanılan bir sözcüktür. Hukukta ihtiyat nedir, sorusu da bir hukuk terimi olarak kullanıldığını gösterir. İhtiyat, ileriyi düşünerek ölçülü davranma ve sakınmadır. İhtiyatlı olmak ne anlama gelir, bu tanımdan yola çıktığımızda yanıt olarak tedbirli olma ve ileri görüşlü olma diyebiliriz.

İhtiyat Ne Demek?

İhtiyat, Türk Dil Kurumunda Arapça isim olarak geçmektedir. Anlamları ise:

1. Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma

2. Gereğinden fazla olup saklanan şey, yedek

Anlamlarında kullanılmaktadır. Aynı zamanda "çekingen davranma, bir şeyi ortaya alma, daha sağlam ve daha güvenli olana tutunma, hatadan sakınıp korunma" gibi anlamlara da gelir.

Kökeni Ne?

Ḥwṭ kökünden gelen iḥtiyāṭ إحتياط "tedbirli olma" sözcüğünden alıntıdır.

Muhasebede, hukukta ve dinde pek çok farklı anlamda kullanılan "ihtiyat" sözcüğü, Türkçeye Arapçadan geçmiştir. Sözcüğün Arapça aslı, "ihtiyâd" kelimesi olup:

(1) "açıkgözlülük, akıl, basiret, bude, sağduyu, sağgörü"

(2) "yedek" anlamlarına gelmektedir.

Dinde İhtiyatlı Davranış Ne Anlama Gelir?

Bu sözcük dinde fıkıh terimi olarak kullanılmaktadır. Dinde kullanılan anlamı: Şüpheli konularda hata ve günaha düşmemek için en güvenli usulü ve çözümü benimsemeyi ifade eden fıkıh terimidir.

İhtiyat sözcüğü, fıkıh yöntemi ve fıkıh başta olmak üzere dinî alan yazında yaygın bir kullanıma sahiptir. Bunun yanında teknik anlamda, bir İslâm hukuku terimi olmaktan çok dinin emir ve yasaklarına uymada izlenen genel tavrı ve ölçüyü ifade eden bir kelimedir. Ayrıca Dini alan yazındaki ihtiyat düşüncesi dayanağını, şüpheden ve kalbi rahatsız eden şeylerden kaçınmayı tavsiye eden hadislerde de almaktadır.

Hukukta İhtiyatlı Davranış Ne Anlama Gelir?

Sözcük dinde ve muhasebede de kullanılmamış yanında bir hukuk terimi olarak da kullanılmaktadır.

Hukukta kullanılan ihtiyati tedbir, bir tür hukuki korumadır. Uyuşmazlık öncesinde veya uyuşmazlık süresince talep sahibinin talep ettiği hakkını ileride açacağı veya devam eden bir davanın sonunda elde etmesinin sağlanması amacıyla getirilmiş olan bir tür hukuki güvence sistemidir. İhtiyadi tedbirin ya da güvence sisteminin şartları bulunmaktadır. Bu şartlar Anayasada düzenlenmiştir.