İhzarat Nedir? İhzarat Hakedişi Nasıl Yapılır, Ne Anlama Gelir?

İhzarat nedir, sözcük anlamıyla kısaca stoklama diyebiliriz. İnşaat sektöründe ve imarda kullanılan bir sözcük olduğundan inşaatta ihzarat ne demek, sorusuna malzeme stoklaması diyebiliriz. Stoklama işi için belirli izşnlerşn olması gerekir. Bu da ihzarat hakedişi nasıl yapılır, sorusunu ortaya çıkarır. Stoklama içinde devlet izni gereklidir. Aynı zamandan stoklama öncesi yapım işlerinde ihzarat ödemesi ve ihzarat bedeli nedir, sorusu için bu alanla ilgili düzenlenen kurallara bakılmalıdır.

İhzarat Nedir ve Ne Anlama Gelir?

Türkiye'de inşaat sektörü oldukça canlıdır. Canlı olan bu sektörde değişen koşullar sonucu da maliyetler sürekli değişip artmaktadır. Artan inşaat yapımı maliyetleri nedeni ile önemi artan bir kavram olan ihzarat: Bir imalat için gerekli olan malzemenin imalat yapımından önce alınıp stoklanması anlamına gelmektedir.

Yukarı yönlü fiyat artışının sık olduğu dönemlerde ise gerekli malzemelerin imalat sürecine başlamadan alınıp stoklanması da ekonomiklik ilkesi gereği bu sektörle uğraşanları güvenli alanda tutacaktır. Bu da bu sektördeki kişilerin malzemeyi ihrazat ettirmeye yöneltir.

İhzarat Hakedişi Nasıl Yapılır?

İhrazat için belli şartlar vardır. İhzarat ödemeleri, hakediş üstünden yapılmaktadır. İhzarata giren malzemenin hakedişlerdeki kesinti oranı da sözleşmede belirlenir.

İhzarat Ödemesi ve İhzarat Bedeli Nedir?

İhzarat ödemesi, imalat öncesi stoklanması için alınan malzemelerin faturası ile beraber işveren talebine sunulması ve ücretin alınması ile gerçekleşen bir işlemdir. Artan maliyetler nedeniyle ihzarat yapılırken stoklama ve depolama maliyetlerini ise göz önünde bulundurmak konusunda bilgi sahibi olmak her zaman fayda sağlayacaktır.

İhzarat Tespit Tutanağı Nedir?

Hakedişteki bu süreçte, güncel hakediş döneminde yapılan imalata göre ihzarat kesintisi ya da ödemesi yapılmaktadır. Tutanak ile tespit edilen ihzarat miktarı da imalat yapıldıkça ihzarat tutarından düşülerek hakedişe dahil edilmektedir.