II. Mahmud’un Mezarı Nerede? 2. Mahmut Nerede Vefat Etti, Mezarı Hangi İlde?

30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesi olan II. Mahmut, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve Sultan İbrahim'den sonra Osmanlı Devleti Hanedanı'nın üçüncü ve son soy atası olarak bilinmektedir. Osmanlı Devletindeki önemi de hem soy atası hem de ıslahatçı olmasından gelmektedir. Bunların yanında II. Mahmut'un vefatı da tarih meraklıları tarafından 2. Mahmut nerede vefat etti ve II. Mahmut'un mezarı nerede ya da mezarı hangi ilde konuları merak edilmektedir.

II. Mahmud Nerede Vefat Etti?

Sultan II. Mahmut verem nedeni ile saltanat kayığı ile Üsküdar'da bulunan kardeşi Esma Sultan'ın Çamlıca'daki köşküne geçerek burada istirahate çekilmiştir. Verem hastalığı sonucu durumu gittikçe ağırlaşan Sultan II. Mahmut 2 Temmuz 1839 Pazartesi günü sabaha karşı hayatını kaybetmiştir.

II. Mahmud'un Mezarı Nerede?

II. Mahmut Osmanlı Devleti'nin 30 padişahı ve İslam âleminin 109. halifesidir. II. Mahmud, tahtta kaldığı 31 yıl boyunca Osmanlı Devleti tarihinin siyası açıdan en bunalımlı dönemlerinden birini yaşamıştır. Bu dönemde yaşanan Balkanlarda Sırp ve Yunan isyanları; Rus, İngiliz ve Fransız donanmalarının Navarin'de Osmanlı donanmasını yakması, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın orduları ile Anadolu'ya kadar ilerlemesi gibi olaylarla karşı karşıya kalmıştır. Bunların yanında diğer taraftan gerçekleştirdiği ıslahatlarla ve reformlarla İmparatorluğun da mevcut çehresi ne yeni bir sima kazandırmıştır. Yaptığı bu reform hareketleri ile de Osmanlı Devleti'nde modernleşmenin temellerini atmış hatta ölümünden dört gün sonra ilan edilen Tanzimat Fermanı'nın da temellerini atan padişah olmuştur. II. Mahmut'un buhranlı süren Osmanlı padişahlığı dönemi boyunca sonrasına vereme yakalanmıştır.

1839 yılının yazında rahatsızlığı iyice artınca saltanat kayığı ile Üsküdar'a geçip oradan da Çamlıca'ya geçip eşi Bezmialem Sultan ve de oğlu Abdülmecit ile birlikte kardeşi Esma Sultan'ın köşküne yerleşti. Durumu burada ağırlaşan Sultan II. Mahmut 2 Temmuz 1839 Pazartesi günü sabaha karşı hayatını kaybetmiştir. Kız kardeşinin isteği üzerine Sultan Mahmut'un naaşı Cağaloğlu'ndaki köşküne defnedilmiştir. Cağaloğlu'ndaki türbesi bir yılda tamamlanmış ve türbenin mimar projesi de Hassa Mimarı Garabet Amira Balyan tarafından yapılmıştır. Sultan Mahmut'un mezarı açık adres olarak Binbirdirek Divan Yolu Caddes/i No:15 Çemberlitaş, 34110 Fatih/İstanbul'da yer almaktadır.

II. Mahmud'un Mezarı Hangi İlde?

Divanyolu'nda Esmâ Sultan Sarayı'nın bahçesine defnedilmiş ve türbesi burada olan Sultan II. Mahmut'un mezarı, İstanbul Fatih'te Binbirdirek Divan Yolu Caddes/i No:15 Çemberlitaş adresinde bulunmaktadır.