İİBF Bölümleri Nelerdir? İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Hangi Bölümler Var?

Hem uluslararası hem de ülke içi ekonomi ve iktisat alanlarında pek çok dalda faaliyet gösteren, mesleki anlamda yetkin ve etkin bireyler yetiştirmekte olan; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde hangi bölümler var olduğu, her sene olduğu gibi bu sene de pek çok öğrenci adaylarının ilgisini çekmektedir. Bu sebeple olacak ki; İİBF bölümleri nelerdir gibi sorular, gerek internet üzerinden, gerekse sosyal alanlarda sıklıkla araştırılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi hem devlet hem de vakıf (özel) üniversitelerinde bulunmaktadır. Üniversite öğrenci adayları da, bu seçenekler arasında kendilerine en uygun olan üniversitelerden İİBF tercihini yapmak istemektedir.

İİBF Bölümleri Nelerdir?

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF); Türkiye'de bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinde sayısı en fazla bulunan fakültelerden bir tanesidir. Meslek olarak İİBF içerisinde eğitimi verilen dallardan bazılarını icra etmek isteyen adaylar; tercihlerini bu fakülteye ve bu fakültenin bulunduğu üniversitelere yöneltmektedir. İİBF bölümleri arasında; İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İngilizce İktisat, İngilizce İşletme gibi bölümler bulunmaktadır.



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Hangi Bölümler Var?

İlgili alanlarda donanımlı ve yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlayan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi oldukça önemli bölümleri bünyesinde barındırmakta ve uluslararası biçimde sürekli yeniliklere göz kırpmaktadır. İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi gibi bölümlerin yanı sıra; İİBF içerisinde, Ekonometri, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi bölümler de bulunmaktadır. Tüm bu bölümler içerisinde ise detaylı ve dolu dersler bulunmaktadır.