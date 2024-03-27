III. Ahmed’in Mezarı Nerede? 3. Ahmet Nerede Vefat Etti, Mezarı Hangi İlde?

Osmanlı İmparatorluğu dünya tarihinde unutulmaz bir yere sahiptir. Bu duruma katkı sağlayan en büyük etkenler elbette padişahlardır. Tarih ve kültürel alanlarla ilgili bireyler padişahların ölümleri hakkında bilgiler edinirken III. Ahmed'in mezarı nerede, hangi ilde suallerini sormaktadır. Ayrıca III. Ahmed nerede vefat etti ayrıca merak edilmektedir.

III. Ahmed Nerede Vefat Etti?

Osmanlı Hanedanının 23. Padişahı ayrıca 102. İslam Halifesi olan III. Ahmed, Sultan IV. Mehmed ve Emetullah Rabia Gümüş Sultan'ın çocuğu olarak 1673 yılında dünyaya gelmiştir. Bilim, sanat ve edebiyatla her zaman yakından ilgilenmiş olan III. Ahmed çok iyi bir eğitim almıştır. 22 Ağustos 1703 tarihinde abisinin tahttan indirilmesinin akabinde padişah olmuştur. 27 yıl kadar hükümdarlık yapan Sultan III. Ahmed 1 Temmuz 1736 tarihinde İstanbul Topkapı Sarayında vefat etmiştir. Kendisi Osmanlı İmparatorluğunun en bilinen dönemlerinden Lale Devri'nde padişahlık yapmıştır. Eğitim alanında ıslahatlar yapmış, mimariye yenilikler getirmiştir. III. Ahmed aynı zamanda yaşadığı dönemin en başarılı hattatlarından biridir.

III. Ahmed'in Mezarı Nerede, Hangi İlde?

Sultan III. Ahmed vefatının ardından 1663 yılında inşa edilen Mimar Mustafa Ağa tarafından inşa edilen Hatice Turhan Sultan Türbesi'ne defnedilmiştir. Sultan türbelerin en büyüğü olan Hatice Turhan Sultan Türbesi İstanbul ilimizin Eminönü semtinde yer almaktadır. Hatice Turhan Sultan Türbesi'nin sultan türbeleri arasında en büyük olmasının nedeni ise türbe altısı Osmanlı padişahı olmak üzere toplam 44 hanedan üyesinin defnedilmiş olmasıdır.