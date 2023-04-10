İkame Ne Demek? İkame Etmek Nedir, Hukuk ve Ekonomideki Anlamı Nedir?

Hem hukuki hem de ekonomik bir terim olan ikame ne demek diyenler için söz konusu kavram, genel olarak birbirinin yerine geçmek anlamına gelir. İkame nedir sorusuna verilecek en geniş kapsamlı yanıt, yerine kullanma veya yerine koymadır. Ekonomide ikame mal nedir diye düşünenler için bu, benzer amaca yönelik olarak üretilen ve benzer özelliklere sahip olan mallardır. Hukukta ikame etmek ne demek? Ekonomide ikame ne demek ve ikame mal nedir?

İkame Ne Demek?

Arapça bir sözcük olan ikame, bilinen en yaygın anlamıyla bir yerde mesken etmek ve orada yerleşik bir düzene sahip olmak anlamına gelir. İkametgâh belgesi de adını buradan alır. Bu sözcük ile aynı anlama gelen diğer ifadeler arasında, bir tutmak, birbirinin yerine kullanmak, temekkün ve tekabül etmek bulunur. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ikame kelimesinin anlamları şu şekildedir;

Bir yere yerleşmek, mesken edinmek, oturmak

İki ayrı ürünü birbirlerinin yerine kullanmak

Hukuk literatüründe de karşılaşılan bir terim olan dava ikame etme, birini mahkemeye vermek ve ona dava açmak mânâsında kullanılır. Aynı zamanda vekil tayin etme ve mirasçı atama gibi durumları da tanımlar. Delil ikamesi ise davalı ile davacı tarafların, birbirlerinin suçluluğunu veya kendilerinin masumluğunu kanıtlamak için mahkemeye sundukları delillere verilen addır.

Ekonomide İkame Ne Demek?

Herhangi bir amaç için üretilmiş olan bir malın yerine, ona benzer başka bir alternatifi almaya ekonomide ikame etmek denir. Birbirine yakın özelliklere sahip bu ürünlere ikame mal adı verilir. Her iki seçenek de tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Bir malın diğerine tercih edilmesinin en önemli nedeni ise fiyatıdır. Eşdeğer veya birbirine yakın kalitede olan ürünlerden biri diğerine göre ucuz ise satın alınır. Buna ikame etkisi de denir.