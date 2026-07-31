İki asırlık sağlık geleneği geleceğe taşındı

Sağlık alanında uzmanlaşmış yapısıyla eğitim veren Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, köklü sağlık geleneğini çağın ihtiyaçlarıyla birleştirerek geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiriyor. İki asırlık sağlık birikimini 2010 yılında üniversite çatısı altında geleceğe taşımayı hedefleyen kurum, güçlü akademik kadrosu ve ileri teknoloji destekli eğitim modeliyle dikkat çekiyor. Bilgi düzeyi yüksek, araştırma ve uygulamalarında ileri teknoloji ile bilişimi etkin kullanan, akademik ve liderlik yönleri gelişmiş sağlık çalışanları yetiştirmeyi amaçlayan üniversite, İstanbul'daki dört yerleşkesinde eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

9 LİSANS PROGRAMI

Üniversitede Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Ergoterapi, Odyoloji ve Sağlık Yönetimi olmak üzere toplam 9 lisans programı yer alıyor. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda ise 14 önlisans programında eğitim veriliyor.

ARAŞTIRMA ALTYAPISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi yalnızca eğitim veren bir kurum olmanın ötesinde, bilimsel araştırmaların yürütüldüğü önemli merkezlerden biri olmayı hedefliyor. Üniversite bünyesinde yüksek lisans ve doktora tezleri ile ileri düzey bilimsel çalışmaların yürütülebilmesi amacıyla üç enstitü ve altı araştırma merkezi faaliyet gösteriyor. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gastroenteroloji Enstitüsü ve Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nün yanı sıra Fitoterapi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi, İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp İleri Araştırmalar ve Uygulamalar Merkezi üniversitenin araştırma altyapısını oluşturuyor.

ULUSLARARASI DENEYİM İMKÂNI

Uluslararasılaşmayı eğitim modelinin önemli parçalarından biri olarak gören üniversite, 60 farklı ülkede 150'nin üzerinde akademik iş birliğiyle öğrencilerine yurt dışında eğitim ve deneyim kazanma fırsatı sağlıyor. İngiltere, Amerika, Kanada ve Avrupa'daki akreditasyonlarla desteklenen eğitim modeli sayesinde mezuniyet sonrası diplomaların uluslararası niteliği güçleniyor. Erasmus hareketliliğinin yoğun olduğu üniversitede, Uluslararası Gözlemci Programı kapsamında dünyanın birçok ülkesinden öğrenciler de eğitim alarak farklı kültürlerin bir araya geldiği bir öğrenim ortamı oluşturuyor.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE DESTEK

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, başarılı öğrencileri destekleyen burs olanaklarıyla da öne çıkıyor. Kardeş indirimi, tercih indirimi ve peşin ödeme indiriminin yanı sıra akademik başarı bursu, derece bursu, spor bursu, kampüste tercih indirimi ve ihtiyaç odaklı destek burslarıyla öğrencilerin eğitim süreci destekleniyor.

HASTANEYLE İÇ İÇE EĞİTİM

Üniversitenin en önemli avantajlarından biri de teorik eğitimin uygulamayla birlikte yürütülmesi. Kampüsün hemen yanında bulunan hastane sayesinde öğrenciler, belirli eğitim aşamalarını tamamladıktan sonra uygulamalı eğitimlerine başlayabiliyor. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, Dragos Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi öğrencilerin staj ve intörnlük eğitimlerini gerçekleştirdiği uygulama alanları arasında yer alıyor. Böylece öğrenciler mezun olmadan önce mesleki deneyim kazanarak iş hayatına hazırlanıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör