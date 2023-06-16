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Haberler Eğitim Haberleri İki Basamaklı En Küçük Tam Sayı Nedir? İki Basamaklı En Büyük ve En Küçük Negatif Tam Sayı Kaçtır?
Giriş Tarihi: 16.6.2023 09:38 Son Güncelleme: 16.6.2023 09:39

İki Basamaklı En Küçük Tam Sayı Nedir? İki Basamaklı En Büyük ve En Küçük Negatif Tam Sayı Kaçtır?

Sayılar, matematik dersinin başlıca konularından biridir. İki basamaklı en küçük tam sayı nedir gibi sorular da matematik dersi yazılı sınavlarında sorulan bir sorudur. Tam sayıların da kendi içinde pozitif ve negatif tamsayılar türü vardır. Peki, iki basamaklı en küçük negatif tam sayı kaçtır? Sınavlarda iki basamaklı tam sayılar ile ilgili çok sayıda soru çıkar. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı gibi merak edilen konuları sizler için araştırdık.

İki Basamaklı En Küçük Tam Sayı Nedir? İki Basamaklı En Büyük ve En Küçük Negatif Tam Sayı Kaçtır?

Tam sayılar, negatif ve pozitif tamsayılar olmak üzere ikiye ayrılır. İki basamaklı ya da üç basamaklı gibi tam sayılar da merak edilen konular arasındadır. İki basamaklı en küçük tam sayı nedir sorusu sınavlarda da karşınıza çıkabilecek sorulardan biridir. İki basamaklı en küçük negatif tam sayı kaçtır sorusu da aynı kapsamda değerlendirilebilir. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı yazımızın devamında.

İki Basamaklı En Küçük Tam Sayı Nedir?

İki basamaklı sayı, yan yana yazılmış 2 adet rakamı ifade eden sayılardır. İki basamaklı en küçük pozitif tamsayı da 10'dur. İki basamaklı pozitif tam sayılar 10'dan başlar ve 99'a kadar gider. Matematik problemlerinin bir kısmında bu bilgi ile ilgili soruların olduğu görülür.

İki Basamaklı En Küçük Negatif Tam Sayı Kaçtır?

Tamsayılar, pozitif tam sayılar ve negatif tam sayılar olmak üzere ikiye ayrılır. Pozitif tam sayılar ile ilgili hususları yukarıda anlattık. Negatif tam sayıların en büyüğü -1'dir. En küçük negatif tam sayı ise eksi sonsuzdur. Bu bilgi de çeşitli matematik problemlerinde yer alır.

İki Basamaklı En Büyük Negatif Tam Sayı

İki basamaklı en büyük negatif tam sayı -1'dir. Negatif tamsayılar -1'den başlayıp sonsuza kadar devam eder. Negatif tamsayılar ile pozitif tam sayıların toplanması, çıkarılması, çarpılması ve bölünmesi ile ilgili de matematik soruları vardır.

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İki Basamaklı En Küçük Tam Sayı Nedir? İki Basamaklı En Büyük ve En Küçük Negatif Tam Sayı Kaçtır?
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