Osmanlı Devleti döneminde ortaya çıkan ve kullanılan bir çok deyim günümüzde hala günlük hayatta sıkça kullanılmaktadır. Bu deyimlerden biri de anlamı en çok merak edilenlerden olan iki dirhem bir çekirdek deyimidir. Kökeni Osmanlı döneminde kullanılan ağırlık birimi olan okka ve dirheme dayanmaktadır. Bu deyim ile ilgili şu soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz; iki dirhem bir çekirdek ne demek, 2 dirhem 1 çekirdek ne anlama gelir, iki dirhem bir çekirdek deyiminin anlamı ve hikayesi nedir?

İki Dirhem Bir Çekirdek Ne Demek? İki Dirhem Bir Çekirdek Deyiminin Anlamı ve Hikayesi Nedir?

İki dirhem bir çekirdek sıkça duyduğumuz fakat anlamını çoğumuzun bilmediği bir deyimdir. Osmanlı Devleti'nde okka ölçü biriminin kullanıldığı dönemlerde bir okka bugün ki ölçülerle 1283 grama denk düşmektedir. Okkanın 400'de birlik kısmına dirhem denir. Dirhem daha hassas terazilerde kullanılmaktaydı. Ancak o dönemde sarraflar dirhemden daha hassas ölçümler için bir ağırlık birimi daha kullanıyorlardı. Buna çekirdek denirdi ve karşılığı 5 santigram idi. Osmanlı altını bu hesaplamalara göre 2 dirhem 1 çekirdeğe denk gelirdi. Bu nedenle de çok iyi giyimli kimselere özen gösterip süslendikleri için iki dirhem bir çekirdek denilirdi yani altın gibi giyindin denmek istenirdi. Bu bilgilerde geçen çekirdek ise keçiboynuzu çekirdeğidir. Keçiboynuzu çekirdeği bozulmayan ve ağırlığı değişmeyen bir çekirdektir. Bu nedenle de Osmanlı döneminde keçiboynuzu çekirdekleri ölçü birimi olarak kullanılmaktaydı. 16 adet keçiboynuzu çekirdeği bir dirheme denk geliyordu.