İki Nokta Kullanımı İle İlgili Örnek Cümleler: İki Nokta Nerelerde Kullanılır? e1

İki nokta cümle içerisinde kullanılırken işaretin ardından bir boşluk bırakılır. Ayrıca ifadeden sonra gelen ifade bir cümle ise büyük harfle başlanır. Bunun yanında iki noktanın ardından gelen ifade cümle veya özel isim vs. değilse küçük harfle başlanmak zorundadır. İki nokta üst üstenin pek çok görevi bulunmaktadır.

İki Nokta Nedir?

Türkçede cümleleri düzenlemek için noktalama işaretleri kullanılmaktadır. Ayrıca iki nokta ':' ile gösterilir. Bu noktalama işaretleri cümle düzenleme dışında matematikteki bazı işlemleri belirtmek için bile kullanılmaktadır. Bu nedenle noktalama işaretlerinin kullanım alanı oldukça geniştir. İki nokta kullanımı da bu açıdan baktığımızda oldukça fazladır. İki nokta öncelikle alıntı yaparken, liste yaparken ve açıklama yaparken kullanılan bir işarettir. Bu işaretin diğer adı da iki nokta üst üstedir.

İki noktanın yazım kuralları açısından kullanımını incelediğimizde işaret kullanıldıktan sonra boşluk bırakılır. İki noktadan sonra gelen ifade bir cümle belirtiyorsa cümle büyük harfle başlamaktadır. Eğer iki noktadan sonra gelen ifade cümle veya özel isim vs. değilse küçük harfle başlanmaktadır. Bunlara örnek verecek olursak:

Kendimi takdim edeyim: Meclis kâtiplerinden Hayrullah.

Bu işin en sağlam yolu şudur: Bildiğinden şaşmamak.

İnceleyeceğiniz kelimeler şunlar: gelmek, nakletmek, gidedurmak.

İstiklal Marşı'nın ilk dizesi şudur: Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!

İki Nokta Nerelerde Kullanılır?

İki noktanın ne olduğundan yukarıda bahsetmiştik. Burada ise iki nokta üst üste kullanımı hakkında bilgi vereceğiz. İki nokta üst üste metinde alıntı, liste ve açıklama yaparken kullanılan bir noktalama işaretidir. Bu görevleri yerine getirirken cümle içerisinde belirli yerlerde kullanılmaktadır. Bu temel görevlerin haricinde matematikte vs. kullanım alanı da bulunmaktadır. Buna göre iki nokta kullanımı ile ilgili örnek cümleler ile birlikte iki noktanın nerelerde kullanıldığı aşağıda verilmiştir:

Kendisinden sonra örnek verilecek veya liste oluşturulacak cümlenin sonunda kullanılır: Perşembe gününe kadar şunları mutlaka tamamlamalıyız: malzeme dökümleri, dönem raporları, vergi formları.

Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonunda kullanılır: Bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi: Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır.

Edebî eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda, söz sırasının kimde olduğunu belirtmek için kullanılır:

Bilge Kağan: Türklerim, işitin!

Üstten gök çökmedikçe

Alttan yer delinmedikçe

Ülkenizi, törenizi kim bozabilir sizin?

Koro: Göğe erer başımız

Başınla senin!