İki Türk okulu dünyanın en iyileri arasında

Türkiye, eğitim alanında uluslararası ölçekte önemli bir başarıya imza attı. Eğitim dünyasında "Okulların Dünya Kupası" olarak nitelendirilen, bu yıl 87 ülkeden başvuru yapılan World's Best School Prizes 2026'da Türkiye'den iki okul, ilk 10 finalist arasına girmeyi başardı. T4 Education tarafından düzenlenen ve küresel ölçekte eğitim alanındaki en prestijli ödüllerden biri kabul edilen organizasyonda, İstanbul'daki Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile Ankara Etimesgut'taki Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi finale kalan okullar arasında yer aldı.

ZOR GÜNLERDE EL UZATTILAR

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, özellikle deprem gibi büyük afetlerin ardından geliştirdiği eğitim modeliyle "Zorlukların Üstesinden Gelme" kategorisinde ilk 10'a girdi. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından Darüşşafaka, yalnızca yatılı kapasitesini artırmakla kalmadı, aynı zamanda bölgedeki çocuklar için uzaktan eğitim destek sistemi kurarak eğitimin sürekliliğini sağladı. Kurumun öğrencilerinin yüzde 98'inin üniversiteye yerleşmesi ve okul terk oranının sıfır olması da dikkat çeken göstergeler arasında.

ENERJİ DEDEKTİFLERİ YETİŞTİRİYOR

Ankara'daki Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise çevre odaklı eğitim modeliyle "Çevresel Etki" kategorisinde ilk 10 finalist arasına girdi.

Öğrencilerini birer "enerji dedektifi" olarak yetiştiren okul, proje tabanlı eğitim modeliyle gençlere sürdürülebilirlik bilinci kazandırıyor. Okulun en dikkat çeken projelerinden biri de güneş enerjili akıllı banklar oldu. Öğrenciler tarafından tasarlanıp üretilen 600'den fazla akıllı bank, deprem bölgesine ulaştırılarak sahada kullanıma sunuldu.

KAZANANLAR KASIMDA AÇIKLANACAK

T4 Education Kurucusu Vikas Pota, "Bu okullar Türkiye'deki eğitim kurumlarının dünyanın en iyileri arasında yer aldığını gösteriyor" dedi. 5 kategoride verilen ödüllerin kazananları kasım ayında açıklanacak. Finalist okullar ayrıca 16-17 Ocak 2027'de Londra'da düzenlenecek Dünya Okullar Zirvesi'ne davet edilecek.





DEPREM BAŞARIYI SARSAMADI

6 ŞUBAT depreminin ardından ikiz kardeşi Emir ile Darüşşafaka Lisesi'ne gelen Cihan; Owlypia, SASMO, Destination Imagination ve Minticity olimpiyatlarında dereceler elde etti. Almanca olimpiyatında Türkiye üçüncüsü oldu. Cihan'ın hikâyesini özel kılan ise depremle sarsılan bir hayatın eğitimle yeniden ayağa kalkmasının en güçlü örneklerinden biri olması.