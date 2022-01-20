İki yıl sonra karne sevinci

Yüz yüze eğitime, 1.5 yıl aradan sonra 6 Eylül'de başlayan 18 milyondan fazla öğrenci bugün karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkıyor. Bugün İstanbul'u etkisi altına alacağı açıklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bir açıklama yapan Vali Ali Yerlikaya, "Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda saat 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır" dedi. Öğrenciler 2 yılın ardından ilk kez okulda karne almanın heyecanını yaşayacak. Pandemi nedeniyle geçen yıl karneler e-okul'da erişime açılmıştı. İsteyen veli ya da öğrenci basılı karnesini daha sonra okullarına giderek almıştı. Salgın nedeniyle sınıflarda karne dağıtımı olmadı. Öğrenciler en son okullarında karne heyecanını 17 Ocak 2020'de yaşamıştı. Öğrenciler 7 Şubat'a kadar tatil yapacak. Peki yarıyıl tatili nasıl değerlendirilmeli? Bilnet Okulları
PDR Bölüm Başkanı Begüm Özşener
, "Akademinin, dinlenmenin ve sosyalleşmenin bir arada olduğu bir tatil planının başarıya ulaştıracağını" söyledi. Özşener verimli bir tatil için şu önerilerde bulundu:
Karne günü çocuğunuza koşulsuz sevginizi gösterin. Sevginizi akademik başarıları ile kıyaslamayın.
Yarıyıl tatili ebeveynlerin çocuklarıyla vakit geçirmeleri için önemli bir fırsattır. Aile katılımıyla aktiviteler planlayın.
Dışarıda katıldığımız etkinlikleri evde de üretmelerini destekleyin. Yaratıcı düşünmelerini teşvik edin.
Kitap okumalarını teşvik edin.
Tatilde dinlenmelerine ve bir sonraki döneme yüksek motivasyonla başlamalarına yardımcı olun.