İki Yüzlü Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre İkiyüzlü Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Kelime yapısı gereği bazı sözcükler birleşik yazılırken, bazıları ayrı yazılmalıdır. Bir kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiği, genellikle dilin yapısına ve anlamına bağlıdır. "İki yüzlü" kelimesi de bu bağlamda sıkça tartışılan kelimelerden biridir. Ayrıca "ikiyüzlü" kelimesi, insan ilişkilerinde derin anlamlar barındıran bir terimdir. İki yüzlü nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır demeden önce, bu kelimenin hangi durumlarda nasıl kullanıldığını bilmekte oldukça önemlidir.

İki Yüzlü Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre, "ikiyüzlü" kelimesi bitişik yazılmalıdır. Çünkü bu kelime, kişinin içten pazarlıklı, samimiyetsiz ve güvenilmez olduğunu ifade eden bir sıfat olarak birleşik bir anlam kazanmıştır. Ayrı yazıldığında, kelimenin anlam bütünlüğü bozulur. TDK'nin belirlediği yazım kurallarına göre doğru ve yanlış kullanımlar:

Doğru: Onun ikiyüzlü biri olduğunu çok geç anladım.

Yanlış: Onun iki yüzlü biri olduğunu çok geç anladım.

TDK'ye Göre İkiyüzlü Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "ikiyüzlü" kelimesi her zaman bitişik yazılmalıdır. Çünkü bu kelime, anlam kayması yaşayarak tek bir kavram haline gelmiş ve birleşik kelimeler grubuna girmiştir. Resmi yazışmalarda, akademik metinlerde ve günlük kullanımlarda bu kurala dikkat edilmelidir.