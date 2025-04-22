İkide Bir Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre İkidebir Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türkiye'de bu önemli görevi üstlenen en köklü kurumlardan biri Türk Dil Kurumu (TDK)'dur. 1932 yılında kurulan TDK, Türkçenin zenginliğini ortaya çıkarmak, yabancı dillerin etkisinden arındırmak ve dilin bilimsel esaslara göre geliştirilmesini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. İkide bir nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır gibi konular günlük hayatta özellikle iş ortamında, okulda, mail atarken ya da mesaj yazarken karşımıza çıkabilir.

İkide Bir Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun resmi yazım kılavuzuna göre "ikide bir" ayrı yazılır. Yani doğru kullanım şu şekildedir:

•Doğru yazım: ikide bir

•Yanlış yazım: ikidedir

Bu ifade, iki kelimeden oluşur: "iki" ve "bir". Araya gelen -de eki ise yer bildirir ya da zaman zarfı olarak görev yapabilir. Bu nedenle birleşik bir kelime olmayıp, anlamı bakımından bir deyim özelliği taşısa da yazım kuralları gereği ayrı yazılır.

TDK'ye Göre İkidedir Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Toplumda, deyimlerin ya da kalıplaşmış ifadelerin sık kullanılması bazen "alışkanlığa bağlı yanlışlar" doğurabilir. Örneğin, "ikide bir" ifadesi sesli olarak söylendiğinde hızlı telaffuzdan dolayı bitişik gibi algılanabilir. Ancak bu durum, yazım kurallarında herhangi bir esneklik oluşturmaz. TDK, bu tür durumlara karşı dil kullanıcılarını uyarır ve doğru yazımı sık sık vurgular.

İkidedir → YANLIŞ

İkide bir → DOĞRU

Her ne kadar bazı dijital platformlarda veya sosyal medyada bu ifade zaman zaman bitişik yazılsa da, TDK'nin kaynakları bu hatayı net bir şekilde düzeltmektedir.