İkinci dönem bayrak coşkusuyla başladı

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

'MİLLİ BİRLİĞİMİZİN SEMBOLÜ'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ikinci dönemin başlaması dolayısıyla Ankara'daki Büyükhanlı Kardeşler Ortaokulu'nu ziyaret etti. Tekin, "Çocuklarımızın okullarda milli birliğimizin, beraberliğimizin en önemli sembollerinden biri olan bayrağımızla ilgili farkındalık şuurunu artıracak etkinlikler yapalım istedik.

Şu an Türkiye'nin tamamında okullarımızda, altında yaşamaktan, gölgelendiği yerde bulunmaktan gurur duyduğumuz, onur duyduğumuz ay yıldızlı bayrağımızla ilgili farkındalıklar yapılıyor" dedi. Bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik farkındalık çalışmaları, tüm hafta boyunca devam edecek. Okullarda bayrağın tarihi, milli ve manevi değerine ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Okul binaları, Türk bayraklarıyla donatılarak bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon, afiş yarışmaları ile sergiler, sanatsal ve kültürel çalışmalar düzenlenecek.

'EN SEVDİĞİM RENKLER KIRMIZI-BEYAZ'

İSTANBUL Kadıköy Zihnipaşa İlkokulu'nda da öğrenciler ve öğretmenler okula Türk bayraklarıyla geldi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına geçerek "Bayrak Sevgisi" dersiyle ikinci döneme başladı. Öğrenciler, Türk bayrağına olan sevgilerini dile getirirken 4. sınıf öğrencisi Tuana Avcı, "Türk bayrağını çok seviyorum. Kırmızı ve beyaz en sevdiğim renkler. Bayrağımız Atatürk'ü simgeliyor" dedi. Öğrencilerden Serap Alya Bostancı ise bayrağın özgürlük ve vatan anlamı taşıdığını ifade etti.