İkinci nakil başvuruları başlıyor

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) puanı ve sınavsız öğrenci alan liselere ilk merkezi yerleştirmenin tamamlanmasının ardından uygulanan birinci nakil dönemi sona erdi. Nakil başvurularının sonuçları bugün açıklanacak. Aynı zamanda ikinci nakil dönemi de bugün başlayacak. Öğrenciler aynı kurallar çerçevesinde 31 Temmuz -4 Başvuru sonuçları 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü açıklanacak. Bu süreçte de herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşememiş olan öğrenciler için 8 - 16 Ağustos 2023 tarihleri arasında il ya da ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Uygun olan okulların boş kalan kontenjanlarına öğrenciler yerleştirilecek. İsteyen herkes lise nakil tercihinde bulunabilir. Bir okula yerleşen, tercih yapıp hiçbir okula yerleşemeyen, hiç tercih yapmayan ya da özel okula kayıt yaptıran öğrenciler nakil başvurularından yararlanabilir. Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar hem yerel yerleştirme hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilecekler. LGS ile bir okula yerleşmiş olan öğrenciler yeniden merkezi yerleştirme tercihi yapabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştirildikleri okulda devam eder. Yerel yerleştirmeyle bir okula yerleşen öğrenciler merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler, yerleşemezlerse kayıtları daha önce yerleştirildikleri okulda kalır. Öğrenciler her nakil döneminde sınavla öğrenci alanlar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 tercih yapabilecek. SABAH