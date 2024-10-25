İkinci Üniversite Bölümleri Nelerdir? Sınavsız 2. Üniversite Bölümleri Hangi Okullarda Var?

Kariyer ve eğitim alanında daha da ilerlemek isteyen bireylerin sıklıkla başvurduğu seçeneklerden biri de ikinci üniversitedir. Ülkemizde oldukça yaygın olan ikinci üniversiteler hakkında araştırma yapanlar özellikle ikinci üniversite bölümleri nelerdir merak etmektedir. Bu sorunun yanıtının yanı sıra sınavsız 2. üniversite bölümleri hangi okullarda var değinmek gereklidir.
İkinci üniversite, hali hazırda üniversite mezunu olan yahut henüz herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olan bireylerin açık öğretim aracılığıyla ikinci bir lisans veya ön lisans programına kayıt olarak eğitim almasıdır. Son yıllarda ikinci üniversite programlarına kayıt olan pek çok mezun ve öğrenci vardır. İkinci üniversite kaydı yaptırmadan evvel hangi bölümleri ikinci üniversite çatısı altında okumak mümkündür öğrenmek faydalı olacaktır. İkinci üniversite bölümleri tam listesi şöyledir;
İkinci üniversite ön lisans (2 yıllık) bölümleri,
İkinci üniversite lisans (4 yıllık) bölümleri,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İktisat (İngilizce)
Maliye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Havacılık Yönetimi
İşletme
İşletme (İngilizce)
Turizm İşletmeciliği
Uluslararasi Ticaret ve Lojistik
İkinci üniversite program ve bölümleri ülkemizde belli başlı bazı yükseköğretim kurumlarında mevcuttur. Bahsi geçen sınavsız 2 üniversite bölümleri bulunan üniversiteler şunlardır;
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi