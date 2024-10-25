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Giriş Tarihi: 25.10.2024 11:35 Son Güncelleme: 25.10.2024 11:35

İkinci Üniversite Bölümleri Nelerdir? Sınavsız 2. Üniversite Bölümleri Hangi Okullarda Var?

Son yıllarda pek çok birey ikinci üniversite okumaktadır. Hali hazırda lisans mezunu olan yahut lisans eğitimi devam eden bireylerin ikinci üniversite okumak için bu konuda bilgilenmeleri gereklidir. Bu konuda en çok ikinci üniversite bölümleri nelerdir, sınavsız 2. üniversite bölümleri hangi okullarda var soruları gündeme gelmektedir.

İkinci Üniversite Bölümleri Nelerdir? Sınavsız 2. Üniversite Bölümleri Hangi Okullarda Var?

Kariyer ve eğitim alanında daha da ilerlemek isteyen bireylerin sıklıkla başvurduğu seçeneklerden biri de ikinci üniversitedir. Ülkemizde oldukça yaygın olan ikinci üniversiteler hakkında araştırma yapanlar özellikle ikinci üniversite bölümleri nelerdir merak etmektedir. Bu sorunun yanıtının yanı sıra sınavsız 2. üniversite bölümleri hangi okullarda var değinmek gereklidir.

İkinci Üniversite Bölümleri Nelerdir?

İkinci üniversite, hali hazırda üniversite mezunu olan yahut henüz herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olan bireylerin açık öğretim aracılığıyla ikinci bir lisans veya ön lisans programına kayıt olarak eğitim almasıdır. Son yıllarda ikinci üniversite programlarına kayıt olan pek çok mezun ve öğrenci vardır. İkinci üniversite kaydı yaptırmadan evvel hangi bölümleri ikinci üniversite çatısı altında okumak mümkündür öğrenmek faydalı olacaktır. İkinci üniversite bölümleri tam listesi şöyledir;

İkinci üniversite ön lisans (2 yıllık) bölümleri,

  • Acil Durum ve Afet Yönetimi
  • Aşçılık
  • Bankacılık ve Sigortacılık
  • Bilgisayar Programcılığı
  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri
  • Çağrı Merkezi Hizmetleri
  • Dış Ticaret
  • Emlak Yönetimi
  • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
  • Ev İdaresi
  • Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • İlahiyat (Arapça)
  • İlahiyat
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • İşletme Yönetimi
  • Kültürel Miras ve Turizm
  • Laborant ve Veteriner Sağlık
  • Lojistik
  • Marka İletişimi
  • Medya ve İletişim
  • Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  • Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
  • Radyo ve Televizyon Programcılığı
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
  • Sosyal Hizmetler
  • Sosyal Medya Yöneticiliği
  • Spor Yönetimi
  • Tarım Teknolojisi
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
  • Turizm ve Otel İşletmeciliği
  • Turizm ve Seyahat Hizmetleri
  • Web Tasarımı ve Kodlama
  • Yaşlı Bakımı
  • Yerel Yönetimler

İkinci üniversite lisans (4 yıllık) bölümleri,

  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

  • İktisat

  • İktisat (İngilizce)

  • Maliye

  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

  • Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

  • Uluslararası İlişkiler

  • Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

  • Havacılık Yönetimi

  • İşletme

  • İşletme (İngilizce)

  • Turizm İşletmeciliği

  • Uluslararasi Ticaret ve Lojistik

Sınavsız 2. Üniversite Bölümleri Olan Okullar Hangileri?

İkinci üniversite program ve bölümleri ülkemizde belli başlı bazı yükseköğretim kurumlarında mevcuttur. Bahsi geçen sınavsız 2 üniversite bölümleri bulunan üniversiteler şunlardır;

  • Ankara Üniversitesi

  • Atatürk Üniversitesi

  • İstanbul Üniversitesi

  • Anadolu Üniversitesi

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İkinci Üniversite Bölümleri Nelerdir? Sınavsız 2. Üniversite Bölümleri Hangi Okullarda Var?
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