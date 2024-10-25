İkinci Üniversite Bölümleri Nelerdir? Sınavsız 2. Üniversite Bölümleri Hangi Okullarda Var?

Kariyer ve eğitim alanında daha da ilerlemek isteyen bireylerin sıklıkla başvurduğu seçeneklerden biri de ikinci üniversitedir. Ülkemizde oldukça yaygın olan ikinci üniversiteler hakkında araştırma yapanlar özellikle ikinci üniversite bölümleri nelerdir merak etmektedir. Bu sorunun yanıtının yanı sıra sınavsız 2. üniversite bölümleri hangi okullarda var değinmek gereklidir.

İkinci Üniversite Bölümleri Nelerdir?

İkinci üniversite, hali hazırda üniversite mezunu olan yahut henüz herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olan bireylerin açık öğretim aracılığıyla ikinci bir lisans veya ön lisans programına kayıt olarak eğitim almasıdır. Son yıllarda ikinci üniversite programlarına kayıt olan pek çok mezun ve öğrenci vardır. İkinci üniversite kaydı yaptırmadan evvel hangi bölümleri ikinci üniversite çatısı altında okumak mümkündür öğrenmek faydalı olacaktır. İkinci üniversite bölümleri tam listesi şöyledir;

İkinci üniversite ön lisans (2 yıllık) bölümleri,

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat (Arapça)

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Spor Yönetimi

Tarım Teknolojisi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Web Tasarımı ve Kodlama

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

İkinci üniversite lisans (4 yıllık) bölümleri,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

İktisat (İngilizce)

Maliye

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Havacılık Yönetimi

İşletme

İşletme (İngilizce)

Turizm İşletmeciliği

Uluslararasi Ticaret ve Lojistik

Sınavsız 2. Üniversite Bölümleri Olan Okullar Hangileri?

İkinci üniversite program ve bölümleri ülkemizde belli başlı bazı yükseköğretim kurumlarında mevcuttur. Bahsi geçen sınavsız 2 üniversite bölümleri bulunan üniversiteler şunlardır;

Ankara Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi