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Giriş Tarihi: 29.3.2022 14:54 Son Güncelleme: 29.3.2022 14:55

İkinci Yeni Şairleri Ve Şiir Özellikleri: İkinci Yeni Akımı Nedir, Temsilcileri Kimler?

İkinci Yeni Şairleri Ve Şiir Özellikleri: İkinci Yeni Akımı Nedir, Temsilcileri Kimler?

İkinci Yeni akımı Birinci Yeni akımı ile zıt bir anlayışa sahiptir. Bu edebi bakış açısına sahip olanlar, şiirin her zaman üstün bir sanat olduğunu düşünerek, karmaşık ve süslü bir dil kullanmışlardır. Onların derdi toplumsal meselelere hitap etmekten çok, sanat icra etmek olmuştur. İkinci Yenicilere göre üstün olan sanattır, şiir de bu sanatların arasında oldukça itibarlı bir konuma sahiptir. Aynı zamanda İkinci yenicilerin şiirlerinde oldukça soyut temalar işlediklerinden de bahsedilebilir. Bu akımın temsilcileri günümüzde hala sevilerek okunan yazarlardır. Peki ya ikinci yeni akımı nedir, temsilcileri kimler? İşte ikinci yeni şairleri ve şiir özellikleri…

İkinci Yeni, edebiyatın ve özellikle şiirin üstün bir sanat olduğunu savunan kişilerin meydana getirmiş olduğu bir edebiyat, şiir ve sanat akımıdır. Onlara göre, şiirin ne anlattığından çok şiirde temanın nasıl anlatıldığı önemlidir. Onlar, kullandıkları süslü kelime ve tekniklerle şiir yazarak, aslında sanat icra ediyorlardı. Sanat, toplumsal kaygılar taşımaktan uzaktır ve kendi başına oldukça üstündür. İkinci Yeniciler, halktan ziyade aydın kesime hitap etme niyetindeydiler ve buna göre hareket ettiler.

İkinci Yeni Şairleri Kodlama

İkinci Yeniciler'i kodladığımız zaman onları hatırlaması oldukça kolay olacaktır.

"ECE SÜT İç" kodlaması, özellikle öğrencilerin çok işine yaramaktadır.

  • Edip Cansever
  • Cemal Süreyya
  • Ece Ayhan
  • Sezai Karakoç
  • Ülkü Tamer
  • Turgut Uyar
  • İlhan Berk

İkinci Yeni özellikleri

Genel olarak ikinci yeni temsilcileri, mantıksal olarak aklı ön plana çıkartmak yerine gerçeküstücülüğe odaklandılar. Yani onlar biraz daha metafizik üzerine kafa yoran, soyut düşüncenin ürünü ortaya koyan şairlerdi. İkinci Yeniciler, konuşma diline diğer edebi anlayışlar kadar yakın değillerdi. Onlar biraz da edebiyatın sanat yönüne ağırlık vermişlerdir. I. Yeni yani Garip akımının tam tersi bir tutum sergileyerek halk kültüründen koptular ve uzak kalmayı tercih ettiler.

Genelde anlatımı karartan bir tavırdalardı. Sözcüklerin yarattığı çağrışıma bakarak şiirde derin ve soyut imgelemeleri tercih ettiler. Daha önceden edebiyat dünyasında olan "köylü/kentli" ana karakter tipine onlar son verdiler. Örnek olarak onların eserlerinde hiçbir zaman "Mehmet Ağa" , "Bahadır Efendi" gibi tipler olmadı.

Bu edebi anlayışa mensup olan İkinci Yeniciler, yine Birinci Yeniciler'den farklı olarak halka hitap etmeyi, yani çoğunluğa hitap etmeyi seçmediler. Onlar, daha çok toplumun üst, aydın kesimine hitap etmeyi seçerek kendilerine böyle bir yol çizdiler. Bu sayede kendilerinden sonra gelen kuşakları da imge anlayışı olarak etkilemişler, anlam bakımından da beslemişlerdir. Hatta ve hatta İkinci Yenicilerin düşüncesinin tam tersinde hareket eden Birinci Yenicilerden olan Oktay Rıfat, Perçemli Sokak kitabında İkinci Yeni anlayışına uygun şiirler kaleme almıştır. Ülkü Tamer ve Kemal Özer gibi şairler de İkinci Yenicilerden etkilenenler arasındadır.

İkinci Yeni Şiir Özellikleri

  • Şiirde biçim, içerikten önce gelir. Yani anlatılanın içeriğinden çok yazım teknikleri önemlidir. Dil süslü ve soyut olmalıdır.
  • Şiir bir sanattır. O, toplumsal bir amaçla yazılamaz. Bu dönemde şiir, diğer sanatlarla sıcak bir ilişkiye girmiştir.
  • Onlar şiirin duygu ve çağrışımlara dayanması gerektiğini düşündüklerinden, şiirin iç zenginlik ve çeşitliliğini her zaman yeni yorumlara karşı açık bırakmışlardır.
  • İkinci Yenicilere göre, Folklorik malzeme, şairin kendi kişiliğini itibarsızlaştıracaktır. Bu nedenle "Folklor şiire düşman" şeklinde bir slogan geliştirmişlerdir.
  • Bu dönemin şiiri konuşma diline uzak kalarak edebi sanat ve süslemelere sonuna dek açık bırakılmıştır.
  • Asıl önemli olan anlam değildir, imgedir.
  • Bu akıma mensup şairler, Dadaizm, Sürrealizm ve Varoluşçuluk gibi akımlardan oldukça etkilenmişlerdir. Bu nedenle şiirde bu akımların yansımaları çok açık bir biçimde gözükür.
  • Soyut bir şiir anlayışı olduğundan bahsetmiştik. Bu soyut anlayışı gerçekleştirmek için İkinci Yeniciler şiirlerinde hayal gücüne geniş bir yer ayırmışlardır ve hayal gücünü son raddeye kadar kullanmışlardır.
  • Her ne kadar yazdıkları teknik olarak karmaşık ve süslü olsa dahi, şiir ile her şeyi söyleyebilmeyi ve özgürce ifade edebilmeyi denemişler ve amaçlamışlardır.
  • Her bir şiir, kendi üslubuna sahiptir çünkü sanatçılar yaptıkları çağrışımlarda tamamen kendi öz benliklerinden parçalar eklemişlerdir. Bu yüzden şiirler, şairine göre çok özgün üsluplar barındırmaktadır.
  • Dilin alışılmış kalıplarını yıkma çabası İkinci Yenicilerin şiirlerinde de mevcuttur.
  • Anlaşılmaz betimlemeler İkinci Yeni şiirinde sık sık görülür.
  • Sözcükler, sık sık ilk anlamlarının dışında kullanılır. Mecaz ve yan anlam kullanmak İkinci Yeni şiirinde popüler bir alışkanlıktır.

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İkinci Yeni Şairleri Ve Şiir Özellikleri: İkinci Yeni Akımı Nedir, Temsilcileri Kimler?
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