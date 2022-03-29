İkinci Yeni Şairleri Ve Şiir Özellikleri: İkinci Yeni Akımı Nedir, Temsilcileri Kimler?

İkinci Yeni, edebiyatın ve özellikle şiirin üstün bir sanat olduğunu savunan kişilerin meydana getirmiş olduğu bir edebiyat, şiir ve sanat akımıdır. Onlara göre, şiirin ne anlattığından çok şiirde temanın nasıl anlatıldığı önemlidir. Onlar, kullandıkları süslü kelime ve tekniklerle şiir yazarak, aslında sanat icra ediyorlardı. Sanat, toplumsal kaygılar taşımaktan uzaktır ve kendi başına oldukça üstündür. İkinci Yeniciler, halktan ziyade aydın kesime hitap etme niyetindeydiler ve buna göre hareket ettiler.

İkinci Yeni Şairleri Kodlama

İkinci Yeniciler'i kodladığımız zaman onları hatırlaması oldukça kolay olacaktır.

"ECE SÜT İç" kodlaması, özellikle öğrencilerin çok işine yaramaktadır.

E dip Cansever

dip Cansever C emal Süreyya

emal Süreyya E ce Ayhan

ce Ayhan S ezai Karakoç

ezai Karakoç Ü lkü Tamer

lkü Tamer T urgut Uyar

urgut Uyar İlhan Berk

İkinci Yeni özellikleri

Genel olarak ikinci yeni temsilcileri, mantıksal olarak aklı ön plana çıkartmak yerine gerçeküstücülüğe odaklandılar. Yani onlar biraz daha metafizik üzerine kafa yoran, soyut düşüncenin ürünü ortaya koyan şairlerdi. İkinci Yeniciler, konuşma diline diğer edebi anlayışlar kadar yakın değillerdi. Onlar biraz da edebiyatın sanat yönüne ağırlık vermişlerdir. I. Yeni yani Garip akımının tam tersi bir tutum sergileyerek halk kültüründen koptular ve uzak kalmayı tercih ettiler.

Genelde anlatımı karartan bir tavırdalardı. Sözcüklerin yarattığı çağrışıma bakarak şiirde derin ve soyut imgelemeleri tercih ettiler. Daha önceden edebiyat dünyasında olan "köylü/kentli" ana karakter tipine onlar son verdiler. Örnek olarak onların eserlerinde hiçbir zaman "Mehmet Ağa" , "Bahadır Efendi" gibi tipler olmadı.

Bu edebi anlayışa mensup olan İkinci Yeniciler, yine Birinci Yeniciler'den farklı olarak halka hitap etmeyi, yani çoğunluğa hitap etmeyi seçmediler. Onlar, daha çok toplumun üst, aydın kesimine hitap etmeyi seçerek kendilerine böyle bir yol çizdiler. Bu sayede kendilerinden sonra gelen kuşakları da imge anlayışı olarak etkilemişler, anlam bakımından da beslemişlerdir. Hatta ve hatta İkinci Yenicilerin düşüncesinin tam tersinde hareket eden Birinci Yenicilerden olan Oktay Rıfat, Perçemli Sokak kitabında İkinci Yeni anlayışına uygun şiirler kaleme almıştır. Ülkü Tamer ve Kemal Özer gibi şairler de İkinci Yenicilerden etkilenenler arasındadır.

İkinci Yeni Şiir Özellikleri